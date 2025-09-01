Lagarde (BCE) ve un "serio peligro" para el mundo que Trump acabe con la independencia de la Reserva Federal

Tacha de "preocupante" la posibilidad de que caiga cualquier Gobierno de la eurozona, en referencia a la moción de confianza en Francia

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha calificado de "serio peligro" para la economía mundial que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pierda su independencia a raíz de las exigencias de recortes de tipos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por los ataques personales proferidos por este contra Jerome Powell, líder del instituto emisor.

Lagarde ha anticipado que Trump tendrá "muy complicado" hacerse con el control del banco central por el blindaje legal que vela por su autonomía, aunque ha augurado que, de lograrlo, la estabilidad de EE.UU. y, por extensión, del resto del globo quedaría en entredicho.

Por otro lado, Lagarde ha calificado de "preocupante" la posibilidad de que caiga cualquier Gobierno dentro de la eurozona en lo que supone una referencia a la situación del primer ministro francés, François Bayrou, que encara una moción de confianza el próximo 8 de septiembre.

MOCIÓN DE CONFIANZA EN FRANCIA Y AUMENTO DEL RIESGO PAÍS

"El riesgo de que caiga cualquier Gobierno de la zona euro es preocupante. [...] Los mercados evalúan los riesgos y hemos visto cómo ha aumentado el riesgo país [de Francia] en los últimos días", ha afirmado Lagarde este lunes durante una entrevista con 'Radio Classique' recogida por Europa Press.

Pese al abultado déficit que el Ejecutivo de Bayrou pretende atajar con un Parlamento muy fragmentado, la que fuera ministra de Finanzas francesa entre 2007 y 2011 ha asegurado que su país es un acreedor "respetado". No obstante, en las últimas semanas, la prima de riesgo de Francia se ha aproximado a la Italia por las tensiones internas.

"Es necesario que haya disciplina fiscal para enviar la señal de que se pretende tener una deuda sostenible, de que se tiene credibilidad en los mercados para permitir la financiación del Estado, las autoridades locales y el país", ha indicado Lagarde, que también ha insistido en que el BCE seguirá tomando las "medidas necesarias" para que la inflación de la eurozona esté "bajo control".