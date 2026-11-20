Archivo - FILED - 05 February 2026, Hesse, Frankfurt/M.: FILE PHOTO - Christine Lagarde speaks at the ECB press conference. Photo: Florian Wiegand/dpa - Florian Wiegand/dpa - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, considera que dotar al euro de un papel internacional más sólido es importante para la política monetaria de la institución y puede contribuir al crecimiento y soberanía de Europa en el mundo actual.

En su intervención en una conferencia bancaria en Fráncfort, la francesa ha recordado que el BCE ha ido pasando de mantener una postura neutral respecto al papel internacional del euro hacia una posición más favorable.

"Un papel internacional más relevante para el euro es importante para nuestra política monetaria y puede respaldar el crecimiento y la soberanía de Europa en el mundo actual", ha asegurado.

En este sentido, para la 'guardiana del euro' contar con una moneda deseada por los inversores de todo el mundo reduce el coste de financiación de Europa cuando la región tiene grandes necesidades de inversión, desde la defensa hasta las tecnologías de las que depende su autonomía.

De este modo, Lagarde ha subrayado que, en un mundo con perturbaciones más frecuentes, cuanto mayor sea el volumen del comercio europeo comercio facturado en euros, "menor será nuestra exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio".

Con el fin de facilitar el uso del euro en el extranjero, el BCE ha tomado diversas medidas, incluyendo conectar los TIPS, el sistema de pagos instantáneos, con sistemas de pago rápido en otras regiones, además de reforzar las líneas de liquidez internacionales del BCE como mecanismo de respaldo.

Asimismo, la institución trabaja para que sus líneas de intercambio ('swap') de divisas sigan siendo eficaces en un mundo más fragmentado y Lagarde ha anunciado que "serán más accesibles".

A este respecto, ha explicado que, si bien el objetivo principal de estas líneas es proteger la transmisión de la política monetaria en una crisis, limitando los efectos de contagio del exterior a los mercados europeos, "también respaldan el papel global del euro".

"Un gestor de reservas que sabe que los títulos en euros pueden convertirse en liquidez en euros sin una venta forzosa tiene más motivos para mantenerlos en tiempos normales", ha comentado.