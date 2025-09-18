LFDE registra en España un fondo estilo 'value' con un patrimonio de 1.500 millones

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gestora Financière de l'Échiquier (LFDE) ha anunciado este jueves el lanzamiento en España de un fondo estilo 'value', denominado 'Tocqueville Value Euro ISR' y registrado el pasado 31 de julio, con el que ha ampliado a 19 los vehículos de inversión disponibles en el mercado español.

La firma ha detallado en una nota de prensa que el fondo, que gestiona actualmente 1.500 millones de euros, está centrado en invertir en empresas de la eurozona que cotizan con descuento y que, en opinión de la firma, encierran potencial de recuperación.

La selección de valores se realiza mediante un proceso de gestión adaptado a los ciclos económicos y de mercado, basado en una metodología que calcula una puntuación 'value' propia.

Asimismo, la entidad ha apuntado que esta estrategia se complementa con una evaluación que va más allá de lo financiero al tener en cuenta parámetros como el gobierno corporativo responsable, la gestión sostenible de recursos humanos y naturales, el compromiso con la transición energética y las prácticas responsables a lo largo de la cadena de valor.

El consejero delegado de LFDE, Olivier de Berranger, ha destacado que "España es un mercado clave para el desarrollo de la estrategia de LFDE".

"Desde nuestro desembarco en 2019, hemos optado por un enfoque de proximidad que combina innovación temática con soluciones adaptadas a las nuevas prioridades del mercado español. Los inversores españoles se sienten muy atraídos por el enfoque de inversión 'value' y nuestros conocimientos en esta área nos permitirán atender eficazmente sus necesidades", ha explicado.

Por su parte, el jefe de la sucursal de LFDE para Iberia y Latinoamérica, Iván Díez, ha subrayado que este fondo ha registrado un "excelente comportamiento en Francia" y que responde a la demanda de los inversores que desean invertir en Europa.

"Ha llegado la hora de Europa, un continente que ha acentuado su atractivo entre los inversores gracias a los planes de estímulos y recortes de impuestos de Alemania", ha añadido en relación al marco de este movimiento.