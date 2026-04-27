Línea Directa gana un 12,3% más hasta marzo tras superar por primera vez los 300 millones en ingresos



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La aseguradora Línea Directa obtuvo un beneficio neto de 23,4 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,3% más que en mismo periodo del ejercicio anterior, tras elevar su número de clientes y crecer en ingresos en todas las líneas de negocio, superando por primera vez en su historia los 300 millones de euros en ingresos en un trimestre.

Según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el volumen de primas emitidas alcanzó en los tres primeros meses del año los 303,2 millones de euros, cifra un 10,2% superior a la del primer trimestre de 2025 y que "casi duplica" el crecimiento del conjunto del sector en el ramo de No Vida.

Este avance de los ingresos, ha explicado la aseguradora, se ha apoyado en el aumento del número de asegurados. En concreto, la cartera de clientes se situó al cierre del pasado mes de marzo en 3,8 millones de asegurados (+8,5%), tras haber crecido en más de 71.700 asegurados entre enero y marzo y en más de 296.800 nuevos clientes respecto a un año antes.

Asimismo, la compañía ha destacado que sus resultados de los tres primeros meses del año se vieron impulsados también por la evolución positiva del margen asegurador.

Así, el ratio combinadel ratio de gastos. "Esta mayor eficiencia es consecuencia de la disciplina en los gastos y, sobre todo, la creciente digitalización de la entidad", ha subrayado la aseguradora.

"Hemos tenido un muy buen comienzo de 2026, con unos resultados que reflejan nuestra capacidad de generar negocio rentable. Crecemos en asegurados de forma robusta y los ingresos avanzan por encima del mercado, al tiempo que seguimos mejorando nuestros márgenes y mantenemos un balance muy sólido", ha resaltado Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora.

CRECIMIENTOS EN TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Por líneas de negocio, las primas emitidas por Línea Directa en el ramo de Autos aumentaron un 10,6% respecto al primer trimestre de 2025, hasta los 236,1 millones de euros, mientras que la cartera de clientes alcanzó los 2,79 millones de asegurados, con un incremento del 8,8%.

La línea de negocio de Hogar de Línea Directa alcanzó los 784.000 asegurados entre enero y marzo, un 4,5% más, y registró unos ingresos por primas de 43,5 millones, un 2,6% más.

En Salud, Línea Directa elevó un 8,7% su número de asegurados, hasta los 126.000, en tanto que el volumen de primas emitidas se incrementó un 20,1%, hasta los 21,4 millones de euros.

Otros productos, que incluyen los seguros de movilidad personal, protección frente a la ocupación de la vivienda, mascotas y multirriesgo negocios, entre otros, aportaron 2,2 millones de euros en primas emitidas (+60%) en el primer trimestre y suman 96.000 pólizas (+40,4%).

La empresa ha destacado que su buen desempeño comercial y técnico propició un incremento del 20,1% del resultado técnico de la actividad de seguros, que alcanzó los 22,9 millones de euros.

Por su parte, el resultado financiero de la compañía se situó en 9,5 millones de euros en el primer trimestre, un 7,2% menos, "en un escenario de mayor volatilidad de los mercados".o de Línea Directa bajó hasta el 91,7%, seis décimas menos, gracias a la reducción d

Con todo, la rentabilidad sobre los fondos propios promedios (RoAE) se elevó al 22,5%, siete décimas más, en tanto que el ratio de solvencia se situó en el 190,6%.