Línea Directa gana 80 millones de euros hasta septiembre, un 35% más

Archivo - La consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, Patricia Ayuela, y el director de Finanzas de Línea Directa Aseguradora, Carlos Rodríguez.- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Línea Directa obtuvo un beneficio neto de 80,4 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 34,8% frente al mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A través de un comunicado, la entidad ha explicado que esta evolución positiva del resultado se sustenta en el incremento de las cifras de negocio en todas las líneas de actividad (Motor, Hogar, Salud y Otros) y la mejora del ratio combinado, gracias a la "una suscripción diferencial y la creciente eficiencia en el control de gastos".

En concreto, las primas emitidas aumentaron un 8,9%, hasta alcanzar los 919 millones de euros, mientras que los ingresos procedentes de actividades ordinarias de seguros (la prima imputada bruta) alcanzaron los 879,8 millones de euros, un 10,8% frente a los primeros nueve meses del año pasado. "Este aumento de los ingresos se asienta sobre el fuerte incremento de la cartera de clientes, que, hasta septiembre, superó los 253.000 asegurados hasta alcanzar los 3,9 millones de clientes (+6,9%)", ha remachado la aseguradora.

Solo en el tercer trimestre estanco, la compañía ubicó sus primas en los 309,75 millones de euros y sus ingresos por actividades ordinarias de seguros en 302,69 millones. De este modo, el beneficio durante los meses de julio a septiembre se posicionó en los 28,32 millones de euros.

LAS PRIMAS CRECEN UN 17% EN SALUD, UN 10% EN AUTO Y UN 8% EN HOGAR

Por líneas de negocio, en el ramo de Autos las primas emitidas aumentaron un 9,5%, hasta los 749,98 millones de euros. Además, la firma sumó en cartera 211.788 pólizas nuevas, lo que implica un crecimiento del 7,9% frente al año anterior. Respecto al ramo Hogar, las primas se alzaron un 2,6% interanual, hasta los 128,86 millones de euros.

En Salud, con más de 131.186 pólizas, la aseguradora aumentó la facturación un 17%. Este incremento está impulsado por una mejora del 'mix' de negocio de la entidad, con las modalidades de mayor cobertura elevando su peso hasta el 68,2% del total, lo que aupó las primas hasta los 35,69 millones de euros.

EL RATIO COMBINADO MEJORA HASTA EL 91,3%

Por otro lado, el ratio combinado mejoró hasta el 91,3% a cierre de septiembre, lo que supone un incremento de la rentabilidad aseguradora de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución fue posible debido, por un lado, al descenso de la siniestralidad hasta el 71,3% (-1 punto porcentuales) gracias a la "disciplina en la suscripción, tarificación, y evolución favorable de la frecuencia", tal y como ha subrayado la entidad.

Al mismo tiempo, la mejora de la ratio combinada estuvo motivada por el ajuste a la baja del ratio de gastos, que se contrajo un 1,1% en doce meses, hasta el 20%, dada la "mayor escala y eficiencia operativa".

Por ramos, el ratio combinado en Autos mejoró en 2,1 puntos porcentuales, situándose en el 91,3% en septiembre. En Hogar, se redujo hasta el 86,8% (-1,4 puntos porcentuales), y en Salud mejoró hasta el 124,1%, tras reducirse en 6,9 puntos porcentuales.

Con todo ello, el resultado técnico de la actividad aseguradora aumentó un 45,6%, hasta los 74,3 millones de euros. Por su parte, el resultado de las inversiones se situó en 34,5 millones de euros, superior en un 7,7% al cosechado doce meses atrás. Además, la rentabilidad sobre fondos propios medios (RoAE) alcanzó el 25,6% (+3,3%), mientras que el Grupo mantiene una sólida posición financiera, con un ratio de solvencia del 191,5% (+2,5% interanual).

"Los resultados de los nueve primeros meses del año reflejan la solidez y la consistencia de nuestra estrategia y de nuestro modelo de negocio. Crecemos de forma destacada en clientes, aumentamos los ingresos por encima del mercado y lo hacemos con unos niveles excepcionales de rentabilidad. Todo ello nos permite afrontar el cierre del ejercicio desde una posición de fortaleza y seguir avanzando en los objetivos estratégicos que planteamos al principio del ejercicio", ha remarcado la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela.