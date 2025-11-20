Línea Directa pagará un segundo dividendo a cuenta de 1,38 céntimos el 5 de diciembre

Archivo - Np Línea Directa Aseguradora Jga 2024 Patricia Ayuela Destaca Que 2024 Debe Ser El Año En El Que Recojamos Los Frutos De Todo Lo Hecho En 2023 - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Línea Directa Aseguradora ha aprobado distribuir entre sus accionistas un segundo dividendo a cuenta de 1,38 céntimos (0,013 euros) brutos por acción el próximo 5 de diciembre, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con este nuevo pago, la remuneración total de Línea Directa a los accionistas hasta la fecha en concepto de dividendo ordinario a cuenta de 2025 asciende a 2,76 céntimos de euro por acción, con un importe total de 30 millones de euros.

El último día que cotizan las acciones con derecho a recibir el dividendo será el 2 de diciembre, por lo que el valor cotizará 'ex dividendo' el 3 de diciembre. La fecha de registro queda fijada en el 4 de diciembre.

Línea Directa Aseguradora cerró los nueve primeros meses del año con un crecimiento sostenido del beneficio neto, que se situó en los 59,7 millones de euros, un 46,4% más.