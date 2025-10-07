Línea Directa y Santalucía seguirán apostando por diversificación para seguir creciendo

Archivo - Np Línea Directa Aseguradora Jga 2024 Patricia Ayuela Destaca Que 2024 Debe Ser El Año En El Que Recojamos Los Frutos De Todo Lo Hecho En 2023 - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aseguradoras Línea Directa y Santalucía tiene como objetivo seguir diversificando sus negocios para seguir creciendo durante los próximos años, según han detallado respectivamente su consejera delegada, Patricia Ayuela, y su director general, Andrés Romero.

"Vamos a seguir ampliando nuestro portfolio de productos centrados en particulares y en pequeños y medianos empresarios y autónomos también", ha dicho Ayuela durante su intervención en un panel del 'XVI Encuentro Financiero', organizado por KPMG y Expansión.

La consejera delegada de Línea Directa ha destacado el lanzamiento reciente del seguro 'antiokupación', que ya está incluido en el 75% de las pólizas de hogar que venden. Posteriormente, la firma comenzó a comercializar este seguro de manera independiente y se ha convertido "en un éxito impresionante".

"Hoy en día, desde luego que sigue siendo una preocupación social", ha detallado Ayuela, que ha fiado el futuro crecimiento de este seguro a que siga preocupando a los potenciales asegurados.

De su lado, Romero ha explicado que el nuevo plan estratégico de Santalucía para 2025-2028 pasa por seguir creciendo y diversificándose.

"Santalucía tiene unos niveles de solvencia, una capacidad de endeudarse y una evolución del rating que nos permite acometer proyectos de esta naturaleza y dar respuesta a esa estrategia y es cierto que la capacidad de Santalucía puede estar en torno a 1.000 millones", ha dicho Romero.

"Santalucía quizás es líder o está muy presente en algunas líneas de negocio concretas, las que nos caracterizan, pero queremos explorar y complementar nuestra propuesta de valor", ha enfatizado el director general de la aseguradora. La firma quiere entrar en el seguro de movilidad, en el de mascotas y potenciar su oferta en el seguro de salud.

En el panel también ha intervenido el consejero delegado de VidaCaixa, Javier Valle, que ha explicado que la acogida de la hipoteca inversa lanzada por la aseguradora está teniendo buena acogida, aunque "con mucha lentitud".

El CEO ha detallado que es un proceso en el que todavía se está "iniciando" la aseguradora, porque "son procesos muy largos que tienen una madurez de mucho tiempo". Además, requiere una "comprensión muy buena" para explicar el producto al entorno familiar.

En todo caso, ha detallado que el mayor reto actual es la vida después del os 65 años, donde la mitad de la esperanza de vida restante será vida no saludable. "Esto plantea una situación que seguramente aún no tenemos suficientemente internalizada, pero que es un tremendo reto para todos nosotros", ha dicho.