Mapfre acumula 3.600 millones en ahorro gestionado par la jubilación de sus clientes

Archivo - Fachada de la sede de Mapfre, a 10 de abril de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre acumula un patrimonio de 3.600 millones de euros en productos de ahorro para la jubilación del que son titulares unos 240.000 clientes, según ha informado la entidad este viernes en un comunicado.

Por productos, la entidad gestiona un volumen de planes de pensiones individuales superior a los 2.350 millones de euros, a los que se unen otros más de 1.000 millones de euros en planes de pensiones colectivos y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), tanto individuales como colectivas.

El resto del patrimonio gestionado está situado en otro tipo de productos de ahorro, como PIAS o Sialp. El 20% de los 3.600 millones que acumula Mapfre se gestiona de manera activa.

"Lo importante no es tanto en qué producto se ahorra para la jubilación, ya que cada uno tiene unas características específicas, sino generar un hábito de ahorro", ha afirmado el director comercial de Mapfre Iberia, Javier Oliveros.

En la actualidad, alrededor de 58.000 clientes de Mapfre complementan su jubilación con una renta mensual procedente de algún producto contratado con la compañía para este fin. El importe medio de esa renta es superior a los 800 euros mensuales.