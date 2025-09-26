Mapfre anuncia una recompra de acciones de 50 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Mapfre, a 10 de abril de 2023, en Madrid (España). Foto: Eduardo Parra / Europa Press - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Mapfre ha acordado este viernes la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones por un total de 50 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El programa se iniciará el 29 de septiembre de 2025 y finalizará no más tarde del 19 de diciembre de 2025 y, en todo caso, cuando alcance el importe máximo o se adquiera el número máximo de acciones previsto.

No obstante, Mapfre se reserva el derecho a suspender temporalmente o finalizar anticipadamente la ejecución del programa de recompra si concurriera alguna circunstancia que así lo aconsejara.

La finalidad de la recompra es el cumplimiento por parte de Mapfre de sus obligaciones derivadas de los planes de incentivos a medio y largo plazo, así como cualesquiera otros programas de remuneración flexible en acciones para los empleados o miembros de su consejo de administración y entidades del grupo.

El número máximo de acciones que Mapfre podrá adquirir en ejecución de la recompra es de 10 millones. En todo caso, señala que el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente, sumadas a las que ya posea, no podrá ser superior al 10% de su capital.

Explica que las acciones se comprarán a precio de mercado y que el volumen diario medio se calculará con base a los 20 días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.

La gestión del programa la realizará Morgan Stanley y las compras se harán en uno o varios centros de negociación donde las acciones de Mapfre estén admitidas.

Por último, Mapfre hace constar en el anuncio de la recompra que la Fundación Mapfre, su accionista mayoritario de manera indirecta por medio de Cartera Mapfre, ha acordado no participar en la recompra y, por tanto, no venderá sus acciones del grupo asegurador durante la vigencia del programa.