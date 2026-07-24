Mapfre cae más de un 4% a pesar de la compra de Safety en EEUU y ganar un 9% más hasta junio

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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mapfre caía más de un 4% en los primeros instantes de la apertura de la Bolsa este viernes a pesar del acuerdo alcanzado para comprar la aseguradora estadounidense Safety Insurance por 1.542 millones de dólares (1.355 millones de euros) con el objetivo de crecer en la zona nordeste de Estados Unidos y cerrar el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 624,2 millones, lo que supone un incremento del 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En concreto, los títulos de la aseguradora caían un 4,36% en torno a las 9.40 horas de la mañana, hasta los 4,34 euros, siendo uno de los valores que más caía de todo el mercado, solo por detrás de Ecoener, en una jornada alcista del Ibex.

Mapfre comunicó este pasado jueves por la noche, ya con el mercado cerrado, que había llegado a un acuerdo para comprar dicha aseguradora.

Asimismo, publicó sus resultados, que reflejan que los ingresos totales de la firma se elevaron un 1,5%, hasta los 19.007,9 millones, mientras que las primas emitidas alcanzaron los 16.126,9 millones de euros, un 1,1% más.

En cuanto a la adquisición, la aseguradora espera lograr sinergias antes de impuestos de más de 30 millones de dólares (26,4 millones de euros), logrando la totalidad de los beneficios recurrentes en un plazo de tres años. También se estima que eleve el beneficio neto en más de un 5%.

Mapfre asumirá unos gastos de reestructuración de 40 millones de dólares (35,2 millones).