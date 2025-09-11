Mapfre creará 'hubs' tecnológicos en España, Colombia y Brasil y contratará a unos 100 profesionales

Archivo - Mapfre prevé abrir más de diez nuevas oficinas en Canarias hasta 2028 - CEDIDO POR MAPFRE - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre tiene previsto crear tres 'hubs' tecnológicos en España, Colombia y Brasil "para actuar como centros globales de innovación y desarrollo", según ha detallado en un comunicado este jueves.

Los tres 'hubs' trabajaran mediante un modelo unificado de operación y desarrollo. Esta estructura "modular y escalable" está ideada para acelerar la entrega de soluciones digitales, optimizar procesos y ofrecer experiencias personalizadas. En enfoque estará en la arquitectura, el desarrollo de producto, datos, IA y ciberseguridad.

Junto con esto, Mapfre ha anunciado que tiene intención de contratar a unos 100 profesionales tecnológicos en estos campos.

"Queremos consolidar una organización tecnológica global, capaz de responder con agilidad a las demandas del negocio y de nuestros clientes", ha dicho la directora de tecnología del grupo, Vanessa Escrivá.

El objetivo de estos centros globales es "escalar" las capacidades tecnológicas para poder ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de la compañía en cualquiera de los países en los que opera de una manera más rápida.