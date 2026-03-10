Mapfre lanza un nuevo servicio que alerta de danas y otros riesgos meteorológicos extremos a sus clientes

Archivo - Fachada de la sede de Mapfre, a 10 de abril de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha anunciado este martes el lanzamiento de 'Mapfre Contigo', un nuevo servicio digital a través del que alertará a sus clientes de riesgos meteorológicos que puedan ocurrir en sus respectivas zonas.

El sistema avisa a todos los clientes del seguro de hogar de Mapfre sobre riesgos climáticos detectados en torno a su vivienda asegurada, de manera digital y gratuita y con una antelación de 24 horas, informa en un comunicado.

Los avisos, que llegan a los clientes a través de WhatsApp o de la aplicación de Mapfre (a elección de estos), se centran en los riesgos de frío extremo, vientos fuertes, tormenta, nieve, olas de calor o danas, "con el objetivo de proteger a los asegurados y sus bienes de cualquier posible incidencia meteorológica", explica.

En el caso de que el cliente tenga más de una residencia asegurada con la compañía, el sistema se aplicaría a todas las establecidas, añade.

El sistema cruza datos meteorológicos y geográficos, basados en el código postal de la vivienda asegurada, y funciona en tres pasos: envía avisos nominativos de las alertas rojas y naranjas que pueden suceder en la zona, incluyendo consejos preventivos en función del fenómeno; en caso de siniestro, manda también un enlace para que el cliente pueda presentar el parte correspondiente de manera digital; y finalmente pregunta por la situación, desactiva la alerta y comparte una encuesta de satisfacción.

La aseguradora española, que cuenta con 7,2 millones de clientes en el país, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior, y aumentó sus primas en España un 11,1%, hasta los 9.622 millones.