Mapfre lanza un seguro de ahorro desde 40 euros al mes que invierte en grandes cotizadas españolas

Archivo - Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha lanzado un seguro de ahorro 'Unit Linked' que invierte en empresas de gran capitalización de la Bolsa española y que puede contratarse a partir de 40 euros al mes, según ha explicado la aseguradora en un comunicado.

El nuevo vehículo 'Dividendo Vida II' podrá suscribirse de este modo si se asume una prima periódica o también a través de un cobro único, en cuyo caso la cuantía mínima es de 3.000 euros. No obstante, el producto permite, a su vez, hacer inversiones adicionales posteriores desde 1.500 euros.

En cuanto a la rentabilidad, en este 'Unit Linked' se estructura en una doble vía: por un lado, según la evolución de las acciones en las que se invierte y, por otro, siguiendo los dividendos que generan estos activos que integran la cartera.

En este sentido, la compañía resalta que el pago de esos dividendos, que se realiza anualmente, ofrecieron en 2025 un interés medio anual del 5,35%.

Con todo, desde la entidad presidida por Antonio Huertas explican que el seguro, que puede contratarse por cualquier persona con una edad comprendida entre 18 y 85 años, está enfocado a clientes interesados en constituir un ahorro a medio y largo plazo.

Asimismo, reconocen que el producto puede rescatarse total o parcialmente una vez transcurrida la primera anualidad.