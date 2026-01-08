Mapfre reafirma su compromiso con sus operaciones en Venezuela tras intervenir EEUU en el país

Logo de Mapfre. - MAPFRE

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha reafirmado el compromiso de la aseguradora con su filial en Venezuela pese a las renovadas tensiones geopolíticas en el país tras la intervención de Estados Unidos.

En un encuentro con medios de comunicación, con motivo del cambio de identidad corporativa de la empresa, Huertas ha defendido que Venezuela "es un país muy querido" para la aseguradora. Mapfre está presente allí desde principios de los 90.

"Mapfre nunca se ha planteado salir (...). Hemos estado en Venezuela en momentos diferentes a lo largo de su reciente historia política y económica", ha dicho Huertas.

"Confiamos plenamente en el futuro de Venezuela", ha indicado, a pesar de que la aseguradora es consciente de que se han vivido "dificultades" a lo largo de los últimos 30 años. El presidente de la aseguradora también ha expresado su deseo de que el país evolucione a mejor a pesar de las circunstancias actuales.

En todo caso, el periodo de inestabilidad actual no tendrá impacto financiero para la empresa porque la inversión allí, por las circunstancias de hiperinflación de los últimos 10 o 15 años, es "muy reducida" y sin impacto económico.

Adicionalmente, Huertas ha explicado que la situación del país no va a provocar ningún otro problema adicional en ningún otro país de la región desde el punto de vista del seguro. Desde el punto de vista del negocio, la empresa no prevé comprar ningún negocio adicional ni tampoco desinvertir en ningún país.