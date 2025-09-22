Mapfre repite como mayor grupo asegurador multinacional en América Latina con una cuota de mercado del 5,1%

Archivo - Logo de Mapfre ante su sede. - MAPFRE - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mapfre consolida su liderazgo como principal grupo asegurador multinacional que opera en Latinoamérica al sumar 10.932 millones de dólares en primas (9.282 millones de euros) y una cuota de mercado del 5,1%.

Se trata de una de las conclusiones del Ranking de grupos aseguradores América Latina 2024, elaborado por Mapfre Economics, el servicios de estudios de la firma.

En primera posición se coloca Bradesco, pero concentra en exclusiva su operación en ese país, mientras que Mapfre mejora una posición respecto a 2023 al situarse en segundo lugar.

El conjunto del sector asegurador latinoamericano registró un incremento del 5,8% del volumen de primas respecto al año anterior hasta alcanzar los 215.131 millones de dólares (182.676 millones de euros), a un ritmo más moderado que el ejercicio anterior, cuando aumentó un 17,1%.

Esta desaceleración del sector responde a los entornos macroeconómicos y cambiarios dispares, con un mayor impulso en los mercados de México, Brasil, Chile y República Dominicana.

Por ramos, el segmento de Vida experimentó un mejor comportamiento con un crecimiento del 8,7% y un volumen de 93.480 millones de dólares (79.376 millones de euros). Al mismo tiempo, el ramo de No Vida se expandió un 3,7% hasta situarse en los 121.651 millones de dólares (103.299 millones de euros).

Si se desglosa por países, el correspondiente a seguros en Brasil creció un 4,6% en 2024, pero concentra cerca de un tercio del total regional, mientras que las primas en México aumentaron un 12,8% y las de República Dominicana, un 10,6%.