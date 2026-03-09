El precio del crudo sube un 15% y el del gas se dispara un 23%, con las Bolsas europeas apuntando caídas

Archivo - Un carguero transportando gas natural - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba en torno a las 8.17 horas, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, más de un 15%, hasta los 107 dólares por barril, aunque ha llegado a perforar, por momentos, los 115 dólares.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, escalaba casi un 20% a las 8.17 horas, hasta los 65,70 euros por megavatio hora, aunque ha llegado a subir en la apertura de su cotización casi un 30%.

Ante una nueva oleada de ataques en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el crudo sigue disparado después de acumular la semana pasada un repunte de más del 30%.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía casi un 13%, hasta rozar los 103 dólares.

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han anunciado reducciones de su producción de crudo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los precios del petróleo "a corto plazo caerán rápidamente" cuando la ofensiva lanzada por su Administración junto a Israel contra Irán logre "la destrucción de la amenaza nuclear" que ambos gobiernos atribuyen a Teherán.

"Caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní", ha asegurado el magnate republicano, que ha considerado el pronunciado ascenso del precio del crudo como "un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo".

En este contexto, las Bolsas europeas apuntan a notables caídas en la apertura de este lunes, cercanas al 3%.

El Ibex 35 cerró la semana pasada en los 17.074,4 puntos tras caer cerca de un 1% el viernes. El selectivo nacional terminó así una semana de gran volatilidad marcada por el conflicto en Oriente Próximo entre Israel y EEUU, por un lado, e Irán, por el otro.

En toda la semana pasasa, el índice español retrocedió un 7,01%, su peor registro semanal de los últimos cuatro años.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, CRUCIAL PARA EL TRANSPORTE DE GAS Y PETRÓLEO

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurrirá si su cierre --que no es oficial-- se prolonga en el tiempo.

En la práctica, Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, según EIA.

Los flujos que cruzaron Ormuz en 2024 y en el primer trimestre de 2025 representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos derivados.

Además, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

EEUU LANZA UN PLAN PARA ASEGURAR CARGAMENTOS

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos anunció el pasado viernes el lanzamiento de un plan de 20.000 millones de dólares (17.236 millones de euros) para asegurar los cargamentos transportados vía marítima en Oriente Próximo.

Según el organismo, la medida se presentó tras las consultas mantenidas con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Además, se implementará en "estrecha coordinación" con el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

El plan se centrará, en un primer momento, en los seguros para maquinaria y casco, esto es el buque propiamente dicho, así como para su cargamento. La DFC ya ha identificado aseguradoras norteamericanas con las que contratar las pólizas.

"La cobertura de DFC ofrecerá un nivel de seguridad que ninguna otra póliza puede proporcionar. Estamos seguros de que nuestro plan de reaseguro permitirá que el petróleo, la gasolina, el gas natural licuado, el combustible para aviones y los fertilizantes vuelvan a fluir a través del estrecho de Ormuz hacia el resto del mundo", ha afirmado el consejero delegado de DFC, Ben Black.