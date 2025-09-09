Mapfre toma una participación en la 'insurtech' Blue Marble

Archivo - Fachada de la sede de Mapfre, a 10 de abril de 2023, en Madrid (España). Foto: Eduardo Parra / Europa Press - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha completado una inversión en la 'insurtech' Blue Marble, uniéndose así al consorcio de aseguradoras que están presentes en el capital de esta firma (Aspen, Grupo ASSA, Marsh McLennan, TransRe y Zurich), según ha informado en un comunicado.

Blue Marble diseña y ofrece soluciones de "seguros paramétricos" a comunidades desfavorecidas de mercados emergentes. El consorcio trabaja en colaboración con aseguradoras locales, agencias de desarrollo y actores del sector privado.

"La incorporación de MAPFRE al consorcio refuerza tanto nuestra experiencia como nuestro alcance y sienta las bases para una nueva década de impacto e innovación", ha afirmado la presidenta del consejo de Blue Marble, Penny Seach.

"Al combinar nuestros conocimientos técnicos y nuestra presencia global con el enfoque colaborativo del consorcio, MAPFRE puede ampliar las soluciones innovadoras allí donde más se necesitan", ha apostillado el consejero delegado de Mapfre RE, Miguel Rosa.