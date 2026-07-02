Marsh compra el 60% restante de Asterra y se hace con el control total del bróker de seguros

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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El corredor de seguros y asesor de riesgos Marsh ha anunciado este jueves la compra del 60% restante de las acciones que no poseía en Asterra, un bróker de seguros y reaseguros que opera en España, asumiendo así el control del 100% de la entidad.

La compañía estadounidense ya contaba con el 40% del capital de la correduría creada por Jaime Castellanos, Antón Serrats y Alberto Gallego en 2021, tras la salida de los tres directivos de Willis Towers Watson (WTW).

La operación se produce casi un año después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por Castellanos (expresidente de WTW), Serrats (exvicepresidente de WTW), Gallego (exconsejero delegado de WTW) y Deasterra Partners (Asterra) contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2023, que apreciaba diversas infracciones legales relacionadas con su salida de Willis Towers Watson.

Según WTW, la decisión del Alto Tribunal convierte en firme esa resolución judicial y confirma que los exdirectivos y Deasterra Partners incurrieron en actos de competencia desleal y llevaron a cabo conductas "objetivamente contrarias a la buena fe" durante su relación con la compañía.

En consecuencia, Willis Towers Watson ha presentado una demanda contra su expresidente, su exvicepresidente, su exconsejero delegado y Asterra, por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas tras abandonar la compañía para poner en marcha la correduría. En concreto, la aseguradora reclama una indemnización de 117 millones de euros.

Los términos de la transacción, que ha recibido la aprobación de los organismos reguladores, no han sido divulgados. No obstante, Marsh valoraba recientemente en hasta 200 millones de euros a Asterra.

Asimismo, desde Marsh han explicado que con esta operación, el bróker de seguros pasará a operar bajo la marca. De este modo, la compañía, que presta servicios a una cartera diversificada de sectores en España y a nivel internacional, incorpora a más de 200 profesionales en Alicante, Barcelona, Bilbao, Canarias, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia.

"A medida que las necesidades de los clientes siguen evolucionando y volviéndose más complejas, Marsh España sigue centrada en invertir en capacidades y experiencia que permitan darles soporte. Esta adquisición representa un paso importante en nuestra estrategia, sumando nuevas capacidades, ampliando nuestro alcance geográfico y dando la bienvenida a los profesionales altamente cualificados de Asterra. Juntos, reforzaremos aún más nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales e innovadoras de gestión de riesgos, seguros y reaseguros a nuestros clientes", ha detallado el presidente de Marsh Risk España, Pablo Trueba.