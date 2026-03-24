Mastercard registra pérdidas multimillonarias por la quiebra del brasileño Banco Master

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proveedor estadounidense de servicios de pago Mastercard ha sufrido pérdidas multimillonarias con motivo de la liquidación extrajudicial de Banco Master, la cual fue ordenada por el Banco Central de Brasil tras su quiebra por el agujero financiero generado de 12.000 millones de reales (1.962 millones de euros).

Mastercard se habría visto salpicada por la red de tarjetas de crédito emitidas por la 'fintech' de Banco Master, Will Financiera. Los tenedores de las mismas debían unos 5.000 millones de reales (817,5 millones de euros) en el momento de la bancarrota, según ha informado 'Bloomberg'.

La multinacional norteamericana habría logrado cubrir la mitad de dicha cantidad en los primeros treinta días a partir de la liquidación del banco. Sin embargo, Mastercard estaría ya tratando de reembolsar fondos del proceso de liquidación de Banco Master para saldar las pérdidas.

Mastercard ha realizado los pagos que le exige la normativa vigente, en su mayor parte con recursos propios, y ahora está a la espera de que el liquidador transfiera los fondos abonados por los clientes de Will Financiera.

Para ayudar a compensar parte de sus costes, Mastercard también ha tenido acceso a los activos que la Will Financiera ofreció como avales, entre los que se incluyen acciones de Banco de Brasília (BRB) y Westwing Comercio Varejista. Las participaciones de BRB ya se habrían vendido.