El mercado del 'leasing' financiero negoció 8.741,4 millones en 2025, un 0,2% más

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas españolas invirtieron mediante 'leasing' un total de 8.741,4 millones de euros para financiar activos mobiliarios e inmobiliarios en 2025, lo que representó un aumento del 0,2% respecto al año anterior, según la información ofrecida por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

"El mercado del leasing ha obtenido un crecimiento en número de contratos de alrededor del 5% el año pasado, pese al impacto puntual de algunas operaciones extraordinarias producidas el año anterior por el momento boyante coyuntural de algún sector concreto", ha afirmado el presidente de AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

La inversión nueva mediante 'leasing' sobre bienes muebles aumentó el 1%, hasta 8.227,4 millones, y la de bienes inmuebles alcanzó 513,9 millones de euros, un 11,2% menos.

Los nuevos contratos de 'leasing' firmados fueron 87.301, un 5,1% más. El plazo de duración de los contratos el año pasado fue de 68,6 meses, inferior a los 70,2 meses comparables con igual periodo del ejercicio precedente.

Por regiones, en Madrid se firmaron contratos de 'leasing' por 1.716,5 millones de euros, un 7,1% menos. En Cataluña, el volumen de negocio llegó a 1.351,9 millones de euros, con una disminución del 10,1%.