Merz viaja a Bruselas para convencer al primer ministro belga del uso de activos rusos para Ucrania

BRUSELAS 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará este viernes a Bruselas para cenar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, al que busca convencer del uso de activos rusos soberanos congelados en este país para financiar un "préstamo de reparaciones" de al menos 90.000 millones de euros a Ucrania.

Un portavoz del Gobierno alemán informó este jueves de que Merz ha decidido aplazar un viaje previsto a Oslo para desplazarse en su lugar a Bruselas con el fin de mantener conversaciones "privadas" con De Wever y Von der Leyen. Fuentes europeas han confirmado a Europa Press la celebración de una cena a tres.

Merz es uno de los principales impulsores de la idea de recurrir a la liquidez de los activos rusos congelados para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania para los próximos dos años y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado en al menos 135.000 millones de euros.

"Está en nuestras manos no sólo fortalecer a Ucrania, sino también enviar una señal inequívoca a Moscú de que continuar esta guerra de agresión es inútil. Esto no es una señal para prolongar el conflicto, sino para ponerle fin. Demuestra la capacidad de acción de Europa", ha argumentado el conservador alemán en una tribuna publicada este mismo jueves en el diario FAZ.

Sin embargo, el Gobierno belga rechaza de plano esta opción porque considera que viola el Derecho internacional en tanto que interpreta que sería una "confiscación" de los activos y reclama garantías de que el resto de países de la UE respaldarán a Bélgica en caso de una demanda del Banco Central Ruso o de represalias del Kremlin, ya que es en Bélgica en donde tiene su sede Euroclear, la entidad depositaria que acoge la gran mayoría de los activos en cuestión.