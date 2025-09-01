Monte dei Paschi di Siena convoca a su consejo para decidir si mejora la OPA sobre Mediobanca

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ha convocado este lunes a su consejo de administración para decidir si mejora su OPA de 15.500 millones de euros sobre Mediobanca, después de que la cotización bursátil de esta última esté rondando los 16.000 millones de euros.

Según ha adelantado 'La Repubblica', la dirección del banco más antiguo del mundo -sus orígenes se remontan a 1472-, estaría considerando este movimiento para asegurar el éxito de la operación lanzada contra su rival.

Las fuentes consultadas por el diario italiano han indicado que, de mejorar la oferta de 2,533 acciones de nueva emisión por cada título de Mediobanca, la fecha límite para acogerse a las condiciones de la OPA podrían prorrogarse más allá del 8 de septiembre inicial.

Según un documento regulatorio fechado el 29 de agosto y consultado por 'Bloomberg', BMPS se habría asegurado hasta entonces alrededor del 28% del capital social de Mediobanca.

El consejero delegado de BMPS, Luigi Lovaglio, ha indicado que el 35% sería ya aceptable para considerar un éxito la operación pese a que, oficialmente, debería superar el 66% del accionariado.