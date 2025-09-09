Monte dei Paschi di Siena culmina su 'asalto' sobre Mediobanca tras hacerse con el 62,3% de su capital social

El éxito de la OPA eleva los títulos de BMPS en Bolsa un 2,93%

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ha logrado llevar a buen puerto su OPA hostil sobre Mediobanca después de que se haya hecho con el 62,3% del capital social, según informó este lunes por la noche en un documento regulatorio.

El banco más antiguo del mundo, puesto que sus orígenes se remontan a 1472, ha constatado que el cierre del periodo de compra iniciado el 14 de julio se ha traducido en una participación mayoritaria toda vez que BMPS optó por mejorar la OPA hace justo una semana.

Monte dei Paschi decidió entonces aumentar en 750 millones de euros adicionales su oferta por Mediobanca, lo que elevó el valor de la misma a 16.950 millones de euros. Así, indicó que abonaría 0,90 euros en efectivo por cada acción de Mediobanca, cifra que se sumaría a los 2,533 títulos de nueva emisión por cada participación en este último banco.

Además, la dirección de Monte dei Paschi retiró el objetivo de adquirir, al menos, el 66,67% de las acciones de Mediobanca para considerar exitosa la operación. Dicho umbral se rebajó al 35%.

La entidad toscana, que este martes subía en la Bolsa de Milán un 2,93% sobre las 11.05 hora peninsular española, ha recordado que reabrirá el proceso de compra a tenor de lo dispuesto en el folleto de la OPA los próximos días 16, 17, 18, 19 y 22 de septiembre.