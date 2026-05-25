El Nikkei marca nuevos máximos y cierra por primera vez por encima de 65.000 puntos

Archivo - 19 January 2026, Japan, Tokio: Japanese Prime Minister Takaichi Sanae speaks during a press conference at the prime minister's official residence. Photo: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El selectivo Nikkei 225, principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este lunes por encima del umbral de los 65.000 puntos por primera vez desde que empezó a calcularse en 1950 ante la esperanza del mercado de una inminente solución al conflicto en Oriente Próximo, lo que se traducía en fuertes descensos en el precio del barril de petróleo.

De este modo, el índice tokiota ha despedido la jornada del lunes con una revalorización del 2,87% que elevaba la cotización del Nikkei hasta los 65.158,19 puntos, su nivel más alto al cierre en toda la serie histórica, según los datos de Japan Exchange Group.

A lo largo de la sesión del lunes, el selectivo de la Bolsa de Tokio ha llegado a alcanzar un máximo intradía de 65.408,87 puntos. Al margen del Nikkei, el índice mas amplio Topix ha cerrado la jornada en 3.942,57 enteros, con una subida del 1,29%, lo que también representa un nuevo récord.

En lo que va de 2026, el Nikkei acumula una revalorización de casi el 30%, tras despedir el año pasado en 50.339,48 puntos. De hecho, en apenas un mes el selectivo ha pasado de cerrar por primera vez por encima de 60.000 puntos el pasado 27 de abril a conquistar los 65.000 enteros.

De este modo, en poco más de 12 meses el índice ha aumentado un 111% su valor, puesto que el 7 de abril de 2025 llegó a cotizar en 30.792,74 puntos, arrastrado por las tensiones comerciales desatadas entonces por Estados Unidos.

A pesar de la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, el selectivo japonés ha tardado apenas siete meses en saltar desde los 50.000 puntos, que superó por primera vez al cierre a finales de octubre de 2025, hasta superar hoy los 65.000 puntos, impulsado especialmente por el ascenso de Sanae Takaichi como primera ministra de Japón, cargo que asumió el pasado 21 de octubre.

Takaichi, de 65 años y la primera mujer elegida como primera ministra de Japón, tras 103 hombres previamente en el cargo, ha afirmado en varias ocasiones que su inspiración política es la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, mientras que materia económica es defensora del legado del que fuera uno de sus grandes maestros políticos, el asesinado primer ministro Shinzo Abe, favorable a los estímulos para la economía.