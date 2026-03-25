Núñez (Banco de España) pide más colaboración para atajar la crisis climática pese a la geopolítica

Archivo - La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez Ramos, participa en una jornada parlamentaria organizada por el Grupo Sumar sobre el sector bancario, en el Congreso de los Diputados, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subgobernadora de Banco de España, Soledad Núñez, ha instado a aumentar la colaboración entre instituciones y países para atajar la crisis climática pese al entorno geopolítico actual.

"En el panorama actual cada vez más complejo en lo geopolítico, se nos recuerda lo profundamente interconectado que se ha vuelto nuestro mundo. Estos retos señalan una verdad urgente: la crisis climática no pausa las tensiones políticas ni tampoco respeta las fronteras", ha afirmado la subgobernadora durante su intervención en una conferencia sobre riesgos climáticos y finanzas.

Núñez ha explicado que la crisis climática ya no es una "amenaza teórica o distante", sino que es una fuerza presente y en aceleración que está dando forma a las condiciones financieras.

"Estamos siendo testigos de un incremento agudizado de los riesgos físicos con consecuencias destacables debido a los eventos climáticos extremos. Al mismo tiempo, los riesgos de transición son cada vez más complejos, provocados por una regulación en evolución, cambios tecnológicos y expectativas al alza sobre transparencia y rendición de cuentas", ha afirmado.

La subgobernadora ha recordado que los eventos climáticos extremos están ya generando costes financieros y económicos, desde mayor riesgo de crédito para algunas industrias hasta presión fiscal para algunos países.

Asimismo, ha recordado que este tipo de eventos no afecta a todas las regiones ni países de la misma forma. De hecho, en un mismo país alguna región puede estar severamente afectada sin que haya un impacto destacable en el conjunto del país. Como ejemplo de esto ha puesto la DANA de Valencia de hace dos años.