Openbank ofrece a sus clientes hasta 500 euros por recomendar el banco

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Openbank, la banca digital del Grupo Santander, ha lanzado una nueva campaña que bonifica con hasta 500 euros a los clientes que consigan que personas de su entorno se abran una cuenta en la entidad.

En concreto, la campaña da 50 euros al 'padrino' por cada nuevo cliente que se registre en la entidad, pudiendo realizar hasta un máximo de diez invitaciones. Además, los nuevos clientes o 'ahijados' obtendrán 50 euros de bienvenida.

Para poder participar en la promoción, los nuevos usuarios deberán abrir una cuenta corriente antes del 29 de enero (incluido) con el código promocional del 'padrino'; ingresar al menos 300 euros; y mantener el importe durante al menos seis meses. Además, será imprescindible no haber sido cliente de Openbank en el último año.

En ambos casos, y una vez verificados los requisitos, el incentivo se abonará al mes siguiente.

Esta nueva acción de la entidad forma parte de la estrategia de fidelización de sus usuarios y captación de nuevos clientes para España.