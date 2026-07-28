Las operaciones de M&A en mercados privados suman 23.920 millones, el doble que en 2023

Archivo - Valores económicos en el Palacio de la Bolsa, en Madrid, (España), a 22 de enero de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El valor de las operaciones de fusión y adquisición (M&A) en los mercados privados se duplicó entre 2023 y 2025, al pasar de 13.000 a 27.200 millones de dólares (23.920 millones de euros), impulsando un sector cuyos activos bajo gestión en mercados privados crecerán en torno a un 12% anual en los próximos cinco años frente al 8% de los cotizados, según el estudio 'The Race for Scale in Private Markets'.

De este modo, las gestoras están acelerando sus movimientos corporativos para ganar escala, ampliar sus capacidades y reforzar su posición competitiva en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado global de la gestión de activos.

Desde Oliver Wyman han explicado que las clases de activos tradicionales "siguen bajo presión" por la bajada de comisiones y un crecimiento más lento, lo que ha llevado a que los mercados privados ganen un mayor peso estratégico dentro de las grandes gestoras y se estén convirtiendo en "una de las áreas más activas" para las operaciones de M&A.

A pesar de este dinamismo, la consultora ha advertido de que el mercado continúa "muy fragmentado", ya que el 97% de los gestores de 'private equity', el 87% de 'private credit' y el 95% de 'real estate' gestionan actualmente un volumen inferior a los 5.000 millones de dólares en activos.

No obstante, la captación de fondos se concentra cada vez más en un número reducido de actores, de modo que los gestores con más de 10.000 millones de dólares han pasado de captar el 42% del capital global entre 2000 y 2005 al 54% registrado en los últimos cinco años, reflejando un mercado que premia cada vez más la amplitud de las plataformas y su grado de institucionalización.

TRES FACTORES ACELERAN LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR

En este sentido, Oliver Wyman ha identificado la escala como el primer factor de consolidación, al haber dejado de ser una ventaja para convertirse en un "requisito previo" que permite disponer de redes más amplias, mayor capacidad para atraer y retener talento, y la infraestructura necesaria en riesgo, cumplimiento normativo y operaciones de cartera que los grandes inversores institucionales exigen.

La segunda causa radica en la amplitud de producto, destacando que los 20 mayores gestores han multiplicado por seis su número medio de productos activos desde 2005, integrando soluciones de 'private equity' y 'private debt' para acompañar a sus clientes en distintos momentos del ciclo y ofrecer soluciones adaptadas a distintos perfiles de riesgo y rentabilidad.

Como tercer factor, la consultora ha señalado la capacidad de evaluar y gestionar inversiones con consistencia a lo largo del ciclo, algo que cobra especial importancia a medida que las condiciones crediticias se endurecen en determinados segmentos del mercado y se aproxima un importante volumen de refinanciaciones en los próximos dos o tres años.

En este escenario, las transacciones se fundamentan en cinco palancas principales: el crecimiento de ingresos, la expansión de márgenes mediante la eliminación de duplicidades, la mejora de múltiplos de valoración, la participación en comisiones de rendimiento y la consecución de mejores resultados para inversores.

Sin embargo, el informe advierte de que crecer mediante operaciones corporativas "no garantiza por sí solo mejores resultados", puesto que solo el 50% de las operaciones en gestión de activos consiguen mejorar de forma medible el ratio coste-ingreso.

De esta forma, las combinaciones que han creado valor de forma sostenida comparten una tesis estratégica clara desde el inicio, una integración planificada con antelación y una gestión cuidadosa del talento y la cultura de la organización adquirida, elementos críticos en una industria donde gran parte del valor organizativo reside en los equipos profesionales.

"Los mercados privados han entrado en una nueva fase de consolidación en la que la escala ya no es una ventaja competitiva, sino una condición necesaria para crecer", ha señalado al respecto el socio de Private Capital en Oliver Wyman, Martín Sánchez.

Asimismo, Sánchez ha añadido que a medida que la captación de fondos se concentra y los inversores demandan soluciones cada vez más amplias y sofisticadas, "veremos cómo las ventajas competitivas se concentran en un número cada vez más reducido de plataformas capaces de combinar escala, especialización y diversificación".