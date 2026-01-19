El oro y la plata escalan a nuevos máximos ante las tensiones entre EEUU y sus socios por Groenlandia

Archivo - Lingotes de oro. - JINGMING PAN - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro al contado prosigue su escalada este lunes y se aproxima cada vez más al umbral de los 4.700 dólares por onza, mientras que la plata llegaba a superar los 94 dólares en respuesta a la incertidumbre relacionada con Estados Unidos, dadas las tensiones con sus aliados europeos a causa de Groenlandia, que se suman a las dudas sobre la sucesión de Jerome Powell en la Reserva Federal y la esperada decisión del Supremo estadounidense sobre la legalidad de la política arancelaria de la Casa Blanca.

De este modo, la cotización del oro al contado llegaba a subir este lunes hasta un máximo histórico intradía de 4.697,71 dólares, con una subida del 2,22% respecto del último cierre. El precio de la onza de oro acumula en lo que va de 2026 una revalorización superior al 7%, después de despedir 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida de casi el 70%.

En cuanto a la plata, el metal también retoma su 'rally' y llegaba a cotizar a 94,1365 dólares, con una subida del 4,7% respecto del anterior cierre y amplía a más del 30% la revalorización en lo que va de año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Además, el inquilino de la Casa Blanca advirtió de que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.