El oro supera por primera vez los 4.500 dólares

Archivo - Lingotes de oro. - JINGMING PAN - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro al contado prosigue su escalada este miércoles, cuando llegaba a superar por primera vez el umbral de los 4.500 dólares por onza, a punto de cerrar así su mejor año desde 1979 para este activo refugio, con una revalorización acumulada de más del 70% en 2025.

Las perspectivas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica volvían a impulsar hoy la cotización del oro al contado hasta un máximo de 4.525,96 dólares, con una subida del 0,9% respecto del último cierre. De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de año una revalorización del 72,5%.

Además del oro, el precio de la plata aceleraba este miércoles su particular 'rally' con una subida del 2,3% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de 72,750 dólares por onza. En 2025, el precio de la plata acumula un alza del 149%.

De su lado, los futuros del platino llegaban a anotarse una subida del 4,7% antes de la apertura en Europa, alcanzando un máximo intradía de 2.394,75 dólares. La revalorización del metal en lo que va de año ronda así el 163%.

Aparte de las compras de oro por parte de los bancos centrales, la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.