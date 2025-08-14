El patrimonio de los fondos roza los 438.000 millones en el primer trimestre, un 11,6% más

Archivo - Edificio sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid. Logo CNMV - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (IIC) avanzó un 11,6% en el primer trimestre de 2025 y se colocó en los 437.929 millones de euros, lo que a su vez implica un alza del 2,06% respecto al cierre de 2024, según las estadísticas publicadas este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entrando al detalle, al cierre de marzo, los fondos de inversión acumulaban 414.927 millones de euros; las sociedades de inversión 15.487 millones y las IIC de inversión libre presentaban 7.515 millones.

De su lado, las IIC con el foco en el sector inmobiliario arrojaban al cierre del ejercicio un patrimonio de 1.050 millones de euros, lo que implicaba una caída de un 19,2% en comparación a un año antes.

Por su parte, las IIC extranjeras comercializadas en España (la suma de fondos y sociedades extranjeras comercializadas en el país) registraron un patrimonio de 288.801 millones de euros al cierre de marzo, un 10,9% más que un año antes. En el trimestre registró un descenso del 2,7%.

Sobre este punto, cabe reseñar que el patrimonio de los fondos extranjeros comercializados en España superó los 51.200 millones de euros --un 31,5% más interanual-- y el de las sociedades extranjeras se situó en 237.600 millones --un 7,3% más interanual--.

En cuanto al número de partícipes, las instituciones de inversión colectiva disponían de 17,27 millones de participantes hasta el pasado marzo (la gran mayoría, 17,15 millones, pertenecen a fondos de inversión), lo que revela un alza de un 6,5% en el año y una subida del 3,6% sólo en el trimestre.

Respecto al desempeño de las IIC extranjeras comercializas en España, cerraron el año con 8,21 millones de partícipes, dato del que se extrae una subida de un 15,1% en el año y de un 0,8% en el trimestre.

El total de estrategias de las instituciones de inversión colectiva alcanzaba las 2.046 entidades al cierre de marzo, un 1,5% menos. Por categorías, destaca el número de fondos de inversión (1.472 vehículos) y las sociedades de inversión, que se situaban en 421.

De su lado, las IIC extranjeras alcanzaban las 1.161(la suma de 466 fondos y 695 sociedades) al cierre del primer trimestre de 2025, un alza de un 3,8% respecto al cierre del primer trimestre de 2024.