Peter Löscher, nuevo vicepresidente de CaixaBank

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de CaixaBank ha acordado el nombramiento de Peter Löscher como vicepresidente de la entidad, ha informado este viernes en un comunicado.

El nombramiento se ha realizado tras la Junta General de Accionistas del banco, y Löscher sustituye en el cargo a Amparo Moraleda, que ha cesado en el cargo al alcanzar los 12 años desde su primer nombramiento como consejera.

El directivo ha ocupado cargos de máximo nivel en compañías de referencia, como presidente y consejero delegado de Siemens AG, ceo de Renova Management AG y primer ejecutivo en áreas estratégicas de Merck & Co., General Electric y Amersham.

En la actualidad, es consejero no ejecutivo independiente de Telefónica y presidente del Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland Holding AG; miembro del Consejo de Supervisión de Royal Philips y consejero no ejecutivo de Thyssen-Bornemisza Group AG.

Además, ha presidido y formado parte del consejo de administración de Sulzer y del Consejo de Supervisión de Deutsche Bank y OMV.