Powell (Fed) no está seguro de si los tipos han subido a un nivel suficientemente restrictivo

Señala que todavía no es el momento de plantearse cuándo comenzarán a bajar los tipos



MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, ha defendido la necesidad de que el banco central estadounidense actúe con cautela dada la incertidumbre que rodea la situación económica y lo lejos que ha llegado con sus decisiones para adoptar una política monetaria restrictiva, pero que el banquero ha reconocido que aún no puede asegurarse de que sea suficiente para devolver la inflación al 2% de manera sostenible.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, que decidió mantener los tipos de interés en un rango objetivo del 5,25% al 5,50%, en máximos desde 2001, el presidente del banco central estadounidense ha defendido que la postura de la política monetaria es restrictiva y está ejerciendo presión a la baja sobre la actividad económica y la inflación, aunque los efectos completos aún no se han sentido.

En este sentido, Powell ha reiterado el compromiso de la Fed para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación de manera sostenible al 2% con el tiempo.

Sin embargo, el presidente de la Fed ha advertido de que, a pesar de los buenos datos recientes, la inflación sigue muy por encima del objetivo y el mercado laboral sigue estando muy ajustado con un fuerte crecimiento del PIB, a pesar de las previsiones que apuntan a una desaceleración.

De tal modo, Powell ha reconocido que, aunque el Comité de la Fed tienen el compromiso de lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo "todavía no están seguros de haber logrado esa postura".

"No estamos seguros en este momento de haber llegado a esa postura. No estamos seguros de no haberlo hecho. No estamos seguros de haberlo hecho", ha explicado, subrayando que "dado lo lejos que hemos llegado, junto con las incertidumbres y los riesgos que enfrentamos, el Comité está actuando con cautela".

Por lo tanto, ha defendido la importancia de adoptar cualquier decisión sobre el alcance del endurecimiento adicional de las políticas y durante cuánto tiempo la política seguirá siendo restrictiva en función de la totalidad de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos.

De este modo, ha advertido de que es probable que reducir la inflación requiera un período de crecimiento inferior al potencial y cierto suavizamiento de las condiciones del mercado laboral.

En cualquier caso, de cara a la reunión de diciembre y tras dos reuniones consecutivas sin cambios en la tasa, Powell ha asegurado que la idea de que sería difícil volver a subir tipos después de pausar por una o varias reuniones "simplemente no es correcta", adelantando que el Comité "siempre hará lo que crea apropiado en ese momento".

Por otro lado, lo que por el momento Powell si ha querido dejar claro es que en el seno de la Fed no se está hablando de bajar los tipos, señalando que los miembros del FOMC aún están tratando de saber si la postura adoptada es suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo y de manera sostenible, tras lo que será el momento de plantearse durante cuánto tiempo se mantendrán las condiciones restrictivas.

"Esa será la siguiente pregunta, pero, sinceramente, en este momento estamos muy centrados en la primera pregunta. La cuestión de los recortes de tipos simplemente no surge porque creo que es muy importante responder la primera pregunta lo más correctamente posible", ha indicado.