Archivo - FILED - 03 October 2024, US, Washington: The US flag flies at the Federal Reserve. Photo: Valerie Plesch/dpa - Valerie Plesch/dpa - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, el mayor de los bancos regionales del sistema de la Fed, John Williams, ha defendido que los datos más recientes constatan la fortaleza de la economía y el mercado laboral de Estados Unidos, así como la necesidad de seguir trabajando para devolver la inflación al 2%, aunque considera que no es el momento de adoptar medidas drásticas.

"Los datos indican una señal bastante clara de que la economía se mantiene resiliente y se está fortaleciendo, el mercado laboral sigue siendo sólido y está en una buena situación, pero la inflación, lamentablemente, no va en la dirección correcta", ha comentado durante una conferencia en Nueva York.

En este sentido, para el banquero central neoyorquino los datos más recientes de inflación sugieren que no solo es alta, sino que tal vez se está extendiendo y hay indicios de que no se trata solo de energía, ni solo de aranceles, "sino también de servicios, vivienda, de todo".

De este modo, Williams considera que aún hay trabajo por hacer para asegurar que la tasa de inflación vuelva a bajar al 2% de manera oportuna y sostenida.

"No creo que la situación requiera medidas drásticas", ha afirmado el presidente de la Fed de Nueva York, desmarcándose de otras opiniones de miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed que abrían la puerta a la posibilidad de subir los tipos en diciembre hasta medio punto porcentual.

Así, ha señalado que cualquier posible intervención del banco central estadounidense será en función de los datos y teniendo en cuenta que la entidad volverá a reunirse de nuevo en enero y en los meses siguientes.

La semana pasada, Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), se mostró partidario de subir la tasa de referencia en la reunión que el banco central estadounidense celebrará en diciembre y llegó incluso a abrir la puerta a la posibilidad de un aumento de hasta 50 puntos básicos del precio del dinero si la tasa de inflación se mantiene en los niveles actuales.

El pasado 28 de octubre, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tomó la decisión de no modificar los tipos de interés, manteniendo así el rango objetivo del 3,75% y al 4%, tras el incremento acometido en la anterior reunión.