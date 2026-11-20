El presidente de Unicaja, José Sevilla Álvarez, durante el IX Foro de Banca de elEconomista, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El evento reúne a directivos de las principales entidades bancarias y del ámbito institucional para analizar los re - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha afirmado que el banco tiene "mucho recorrido" en cuestión de negocio, al tiempo que ha subrayado que el mercado "lo está reconociendo" al ver la cotización en Bolsa de la acción.

"Creo que el banco tiene mucho recorrido. Creo que hemos empezado a dar ese cambio, que el banco ha empezado a coger inercia, pero que tenemos mucho recorrido de crecimiento. Y esto es lo que está, de alguna manera, haciendo evolucionar la rentabilidad", ha afirmado Sevilla durante su intervención en el IX Foro de Banca, organizado por el diario 'elEconomista'. "El mercado lo está reconociendo", ha recalcado.

Preguntado por WiZink, Sevilla ha declinado hacer ningún comentario concreto. Unicaja lleva negociando desde abril con dicha entidad una operación corporativa, sin saberse todavía el perímetro o el precio.

A nivel general, sin referirse a ninguna entidad concreta, el presidente de Unicaja ha afirmado que existe "una ventaja" en abordar operaciones de crecimiento inorgánico siempre que tengan "lógica industrial" y "sentido económico" para acelerar el crecimiento.

El banco informó a principios de octubre que Sevilla había informado al consejo de su decisión de no presentarse a la reelección como consejero en la próxima junta, lo que implica su salida como presidente de la entidad.

Sevilla ha explicado que se lo comunicó al consejo con tiempo suficiente como para que abordara un "plan de sucesión ordenado" y buscara a un nuevo presidente que le releve en la junta general de accionistas que se celebre en el mes de abril. A futuro, ha afirmado que no cuenta con "ningún proyecto" aparte de seguir al frente del banco los próximos meses.

"Lo que tenemos que hacer en Unicaja es impulsar el crecimiento orgánico y seguir aumentando la rentabilidad. Y en eso estamos", ha apostillado.