Prosegur Crypto extiende su plataforma para invertir en oro al resto de la UE y al Reino Unido. - PROSEGUR CRYPTO

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Prosegur Crypto, el servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur, ha extendido su plataforma para adquirir oro tokenizado, Prosegur Digital Gold, al resto de países pertenecientes la Unión Europea y al Reino Unido.

Esta decisión se produce seis meses después de su lanzamiento en el mercado español, según informó la compañía en un comunicado.

Prosegur Digital Gold compra y almacena los lingotes de oro en las instalaciones de alta seguridad de Prosegur Cash y se encarga de emitir los tokens, cada uno de los cuales representa una fracción de un gramo de un lingote de oro físico custodiado.

Por cada lingote, se generan 1.000 tokens digitales que cuentan con el respaldo físico del oro custodiado y que, posteriormente, son comercializados a través de Prosegur Crypto.

El servicio está dirigido tanto a inversores particulares como institucionales interesados en acceder al oro a través de una infraestructura digital.

"La iniciativa se enmarca en la estrategia de Prosegur Cash de convertirse en referente de tokenización de activos reales de diferente naturaleza y en la custodia de activos digitales, un mercado en crecimiento en Europa tras los avances regulatorios en el ámbito de la tecnología blockchain", ha señalado el consejero delegado de Prosegur Cash, José Antonio Lasanta.