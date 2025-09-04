Prosegur Crypto lanza en España una plataforma para la compra de oro tokenizado. - PROSEGUR CRYPTO

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, ha anunciado este jueves el lanzamiento de una plataforma que permite a los clientes adquirir oro tokenizado en pequeñas fracciones.

A través de una nota de prensa, la compañía ha explicado que la plataforma, denominada Prosegur Digital Gold, está desarrollada en colaboración con Minos Global, compañía española de prestación de servicios de activos digitales participada a su vez por Prosegur Cash.

En cuanto al funcionamiento del servicio, se ha explicado que los clientes podrán realizar compras de forma completamente telemática y próximamente también en las oficinas de Change Group y Prosegur Change de toda España.

Cada token está respaldado por oro real custodiado por Prosegur y verificado mediante auditorías periódicas: "Gracias a la tecnología 'blockchain' se garantiza la trazabilidad e inmutabilidad de la tokenización, lo que refuerza la confianza de los clientes", han explicado.

Asimismo, desde la compañía han asegurado que los tokens se almacenan en una cartera digital desde donde se puede observar su precio en tiempo real y vender de vuelta a Prosegur en "cualquier momento con total liquidez y seguridad".

El director corporativo de innovación de Prosegur Cash y consejero delegado de Prosegur Crypto, José Ángel Fernández Freire, ha aducido que este movimiento pasa por poner a disposición de cualquier persona un activo tradicional y seguro como el oro, pero en un formato digital accesible, sencillo, trazable y respaldado por una infraestructura de alta seguridad.

"Creemos que esta propuesta supone un hito en el acceso minorista a los metales preciosos, combinando lo mejor del mundo físico y el digital para generalizar entre todos los inversores la posibilidad de adquirir oro", ha añadido.

En paralelo, ha vaticinado que en el futuro las entidades podrán ofrecer también este producto en su cartera de servicios.

OPERATIVA DE LA PLATAFORMA

Desde la compañía han diferenciado que Prosegur Crypto compra y almacena los lingotes de oro en instalaciones de alta seguridad de Prosegur Cash, en tanto que esta última también se encarga de emitir los tokens, cada uno de los cuales representa una fracción de un lingote de oro físico custodiado.

Por cada lingote, se generan 1.000 tokens digitales, que cuentan con el respaldo físico del oro custodiado y que, posteriormente, son comercializados a través de Prosegur Crypto.

Los tokens también se encuentran bajo la custodia de alta seguridad de Prosegur Crypto, que garantiza su protección mediante tecnología de almacenamiento en frío, combinando seguridad física y ciberseguridad.

El valor del oro se ajusta según el mercado, tomando como referencia el London Metal Exchange.