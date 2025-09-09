PSN 'ficha' en Inetum a Iván Jiménez como nuevo director tecnológico

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha incorporado a Iván Jiménez Rendón, procedente de Inetum, como nuevo director tecnológico, según ha informado en una nota de prensa.

Ingeniero informático por la Universidad Europea de Madrid y máster en dirección aseguradora profesional por ICEA y la Universidad Pontificia de Salamanca, Jiménez cuenta con cerca de 25 años de experiencia profesional, en la que se ha encargado de gestionar la implantación y desarrollos de 'core' aseguradores y la coordinación de servicios e implantación de productos y proyectos en entidades bancarias y aseguradoras.

Los últimos cuatro años de su trayectoria se han desarrollado en la consultora de servicios digitales Inetum como director de Operaciones en Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Seguros, trabajando con clientes como Mapfre, Cesce, Asisa, Ocaso, Pelayo, Aegón, Seguros El Corte Inglés o Axa, entre otros.

También ha desempeñado su labor en empresas como Atmira, con distintas funciones de responsabilidad en la unidad de seguros, o Efron Consulting, donde trabajó con clientes del sector bancario.