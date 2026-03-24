Puig se dispara casi un 13% por su posible fusión con Estée Lauder, que cae un 9,79%

Archivo - El presidente de Puig, Marc Puig, durante una rueda de prensa para presentar los resultados de 2025, a 18 de febrero de 2026, en L’Hospitalet de Llobregat, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía de belleza 'premium' Puig ha finalizado la sesión bursátil de este martes con una subida del 12,97% tras confirmar, después del cierre de mercado de ayer, conversaciones para una posible fusión con la estadounidense Estée Lauder, que cae un 9,79%.

En concreto, los títulos de Puig llegaron a registrar un alza del 14,77% en torno a las 9.25 horas, con un precio de 17,81 euros por acción, si bien a lo largo de la jornada han ido moderando su avance hasta el 12,97%, con un precio de 17,59 euros y liderando las ganancias del selectivo madrileño.

En lo que va de año, Puig se anota una subida del 18,76%, pero pierde casi un 30% desde su estreno el 3 de mayo de 2024, a un precio de 24,5 euros por acción.

En contraposición, las acciones de Estée Lauder se dejan un 9,79% en la jornada de este martes, hasta los 71,53 euros por cada una de ellas. La firma acumula un descenso en Bolsa del 31,81%.

De materializarse la fusión, ambas compañías alcanzarían unas ventas cercanas a los 20.000 millones de dólares (17.260 millones de euros), mientras que su valor de mercado actual rozaría los 40.000 millones de dólares (34.525 millones de euros).

La suma de ambas firmas también ayudaría a diluir la dependencia de Estée Lauder en China (15% de ventas) y la concentración en unas pocas marcas, como son Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Rabanne y Charlotte Tilbury en el caso de Puig y Estée Lauder, La Mer, Clinique, MAC y Jo Malone en el caso de la estadounidense.

Al cierre de mercado de ayer, Puig confirmó la existencia de conversaciones, sin que se haya tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, la empresa subrayó que, mientras no exista un pacto en firme, no puede garantizarse que la operación con Estée Lauder, que también ha reconocido la existencia de dichas conversaciones, llegue a materializarse ni los términos de la misma.

La posible fusión se conoce apenas una semana después del nombramiento de José Manuel Albesa como consejero delegado de Puig en sustitución de Marc Puig, que continuará como presidente ejecutivo.

ANALISTAS: LA DECISIÓN RECAE SOBRE LA FAMILIA PUIG

Teniendo en cuenta el volumen de Estée Lauder (25.870 millones de dólares al cierre de las Bolsas europeas, unos 22.320 millones de euros) en comparación con la de Puig (8.846 millones de euros), los analistas interpretan la operación como una compra de la primera sobre la segunda.

Para que la operación saliese adelante, los analistas de Renta 4 esperan que la ecuación de canje "estuviera en torno al 25%-30%", en base a los factores cuantitativos y cualitativos.

"Desde nuestro punto de vista, la operación crearía un gran operador en el sector que podría hacerle frente de manera más clara a L'Oréal (44.000 millones de euros en ventas en 2025), la gran gigante de la industria", señala el analista de XTB, Javier Cabrera.

Si finalmente se completa la operación, la familia Puig, que controla el 72% de la compañía, "podría pasar a ser el segundo mayor accionista del grupo resultante (según las participaciones actuales)", afirman los analistas de Banco Sabadell.

"La duda podría surgir, por una parte, con respecto a la renuncia de la familia Puig a la independencia y al control de una empresa familiar con más 100 años de historia, y tras haberla sacado a bolsa hace solo dos años y tras la sustitución de Marc Puig por José Manuel Albesa como nuevo consejero delegado", apuntan los analistas de Renta 4.

Asimismo, recuerdan que la empresa resultante deberá recibir el visto bueno de las autoridades antimonopolio en el mercado estadounidense de cosméticos de prestigio, puesto que Estée Lauder es una de las principales empresas del sector y Charlotte Tilbury, de Puig, es la tercera marca de ese segmento.