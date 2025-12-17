Raiffeisen Bank International nombra a Michael Höreller nuevo CEO en sustitución de Johann Strobl

Archivo - Sede de Raiffeisen Bank International en Rusia. - RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El banco austríaco Raiffeisen Bank International (RBI) ha comunicado este miércoles el nombramiento de Michael Höreller como nuevo consejero delegado a partir del 1 de julio de 2026 en sustitución de Johann Strobl, en el cargo desde marzo de 2027.

La designación de Höllerer se produce tras la decisión de Strobl de no prorrogar su mandato al frente del consejo de administración, que expira en febrero de 2027, y obedece a la intención de garantizar una "sucesión ordenada" antes de que finalice el mandato de Strobl.

De su lado, Höllerer dimitirá de su puesto en el consejo de RBI con efecto a partir del 9 de abril de 2026. Su nominación aún debe ser aprobada por las autoridades regulatorias pertinentes.

La entidad financiera, envuelta en polémica por su presencia en Rusia pese al estallido de la guerra de Ucrania, ha indicado que Höreller actualmente es CEO de Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien y Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien.

Anteriormente, fue plenipotenciario y director financiero de RBI. Höllerer ha ocupado puestos directivos clave dentro del grupo RBI, entre ellos el de CEO de Raiffeisen Capital Management o como miembro del consejo de administración de Raiffeisen Bank en Polonia. De 2015 a 2017, tuvo un asiento en el órgano rector de RZB.