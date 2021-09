El regulador financiero de EEUU planea demandar a Coinbase por sus préstamos de criptomonedas

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) planea demandar a la plataforma de canje de criptodivisas Coinbase por el lanzamiento futuro de un producto que permite el préstamo entre usuarios de criptomonedas, según ha informado la propia empresa en su blog corporativo.

Coinbase ha explicado que ha recibido una carta en la que la SEC informa a la compañía de que tiene intención de demandarla por Coinbase Lend. Este producto permite a los usuarios de Coinbase prestar la 'stablecoin' USD Coin a cambio de obtener un rendimiento anual del 4%.

La empresa ha asegurado que no sabe el motivo por el que la SEC planea demandarles. Coinbase considera que Lend no califica como un "valor", ya que no es una inversión ni un bono. No obstante, el regulador sí piensa que lo es.

Ante esta situación, Coinbase ha explicado que no lanzará Lend al menos hasta octubre. En cualquier caso, si la empresa lanza el producto antes de que se resuelva la disputa con la SEC, el regulador planea demandar a la empresa.