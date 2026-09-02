Reino Unido multa con 5,5 millones a Citigroup por transacciones con clientes bajo sanciones a Rusia

Archivo - Logo de Citigroup. - Franz-Peter Tschauner/dpa - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, por sus siglas en inglés) ha multado con 4,7 millones de libras (5,5 millones de euros) a la entidad estadounidense Citigroup por procesar pagos que infringían las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania.

La OFSI ha certificado 970 operaciones por valor de unos 20 millones de libras (23 millones de euros), en su mayoría realizadas durante los meses de febrero y noviembre de 2022, con cuentas y clientes que figuraban en la lista de sancionados por las autoridades británicas.

"(La filial británica de Citigroup) tuvo una exposición particularmente alta a los riesgos de futuras sanciones rusas en febrero de 2022 debido a su base de clientes rusos, sus operaciones de banca corresponsal con instituciones financieras rusas y los pagos relacionados con su filial rusa", reza el comunicado emitido por la OFSI.

Citigroup llegó a un acuerdo con el regulador británico hace unas semanas sobre las infracciones cometidas y informó de todas las transacciones realizadas. La OFSI incluye en su investigación el incumplimiento de la obligación de informar sobre los activos congelados.