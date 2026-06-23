Renta 4 afirma que los mercados son capaces de absorber necesidades de financiación de 'megasalidas' a Bolsa

Archivo - Oficinas centrales de Renta 4 Banco en Madrid. - GABRIEL LUENGAS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Renta 4, Enrique Sánchez del Villar, ha recalcado que "los mercados de capitales son capaces de absorber estas necesidades" de financiación en relación a las 'megasalidas' a Bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic, y que el capital privado "va a jugar un papel muy relevante en empresas no cotizadas".

Pese a los vaivenes derivados del conflicto en Oriente Próximo, Sánchez del Villar ha recalcado durante su exposición en el VII Investor's Day de Renta 4 que "lo que es evidente es que estamos en un ciclo inversor muy significativo" acompañado por los resultados empresariales.

Este ciclo inversor, que va a requerir unas necesidades significativas de financiación, está liderado por las empresas ligadas a la inteligencia artificial, pero también afecta a sectores como el energético o el de materias primas.

El ejecutivo ha señalado que existe un cambio que está compensando la incertidumbre geopolítica y que los mercados financieros han tenido una respuesta "moderada": "Hemos estado batiendo récords históricos trimestre tras trimestre", señaló sobre el escenario global.

APUESTA POR CENTROS DE DATOS, DEFENSA Y SOFTWARE

Uno de los temas candentes en los mercados es la posible generación de una burbuja alrededor de las empresas de inteligencia artificial. Sobre este punto, el gestor de Renta 4, Jaime Vázquez, ha recordado que "se necesita un mundo físico que está al borde de su capacidad", puesto que "la nube está en la tierra".

"Vemos que las grandes tecnológicas están aumentando sus presupuestos de inversión trimestre a trimestre, incluso situándolos por encima de las expectativas más optimistas", apuntó.

En este sentido, la gestora está posicionada en empresas industriales de calidad que ayudan a aliviar la presión en este sector, como la gestión de energía o los centros de datos.

Así, han apostado por Eaton y Siemens en relación a los centros de datos, y por Vertiv y Schneider Electric para la refrigeración líquida de estas infraestructuras. La firma también cuenta con exposición a la electrificación, en especial al desarrollo de redes.

En España, el director de inversiones de Renta 4, Javier Galán, ha explicado que en este escenario se están beneficiando compañías como Iberdrola o Endesa para que los centros de datos se conecten a energías renovables y ACS, con su filial estadounidense Turner, para construir esas infraestructuras.

Asimismo, Galán ha subrayado que, pese a las caídas importantes de ciertas empresas, como Lockheed Martin, "la inversión en defensa va a ser todavía gigantesca" por los planes de inversión de toda Europa y Estados Unidos en este sector.

En paralelo, ha recalcado que en Europa están "las mejores compañías de salud del mundo" con valoraciones muy bajas, como AstraZeneca, Novartis, Sanofi o Roche.

La gestora también mantiene algo más de un 10% de exposición al sector del software después de que este sector sufriese una caída del 40% en el último mes y medio desde máximos. "Hay empresas que pueden ser disruptivas, hay que ser muy selectivo con el software porque no todas van a ser ganadores de aquí a los próximos dos o tres años", afirmó el gestor de fondos de la firma, Diego Santo Domingo.

DISPARIDAD ENTRE POLÍTICAS MONETARIAS

Sobre Europa, el responsable de gestión de fondos de renta fija de Renta 4, Ignacio Victoriano, recordó que los mercados descontadas tres subidas de los tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE). "No creo que Europa tenga capacidad para hacerlos sin estrangular la economía", afirmó.

Con todo, Victoriano subrayó que "hay mucha divergencia entre las políticas monetarias de los bancos centrales de todo el mundo". Por ejemplo, mientras en Estados Unidos el consenso estima un posible recorte de los tipos en 2028, en Suiza, con una divisa sobrevalorada y crecimiento "anémico", no se esperan bajadas de tipos.

La gestora se mantiene "optimista" en relación a la evolución de la renta fija hasta el final de año. Fruto de esta posición, ha alargado duraciones con el foco en los tramos intermedios y cortos de la curva cuando ha habido un movimiento de los tipos de interés.

Su decisión responde a que los niveles de apalancamiento corporativo "están correctos", pero la gestora prevé un incremento de volúmenes de deuda público debido a los incrementos de gastos, bien por la defensa o por los planes de infraestructuras.