Renta 4 es optimista para los mercados en 2026 y otorga al Ibex 35 un potencial alcista de un 5%

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renta 4 se ha declarado este miércoles optimista de cara a la evolución de los mercados para 2026 y, en concreto, le ha otorgado al Ibex 35 un potencial alcista de un 5%, lo que llevaría al selectivo español al entorno de los 17.300 puntos.

"Este año sí que somos bastante más prudentes [...] pero yo creo que sigue habiendo muchas joyas dentro del Ibex", ha apuntado la directora de análisis y estrategia de la entidad, Natalia Aguirre, con motivo de la presentación de la estrategia de inversión para 2026.

En un plano más amplio, la ejecutiva ha esbozado para el próximo ejercicio un escenario propicio para una positiva evolución del ciclo económico, con el apoyo de estímulos monetarios y fiscales y continuidad en el crecimiento de los beneficios empresariales.

Por geografías, la premisa en Estados Unidos es de una economía que aguanta mejor de lo esperado gracias a políticas fiscales y beneficios empresariales, pero tendrá que vigilar el estado del mercado laboral, en tanto que la inflación encontrará elementos de presión y la Reserva Federal (Fed) bajará tres veces los tipos, hasta el 3,25%.

Por su lado, el 2026 de Europa será el año de "convertir las promesas de estímulos en realidades", especialmente en lo relativo a la defensa e infraestructura y con la economía alemana ejerciendo de principal motor. Todo ello, además, con una inflación controlada al 2, un Banco Central Europeo (BCE) que ya ha cumplido su trabajo al dejar los tipos en el 2% y unos beneficios empresariales que crecerán a doble dígito.

En el plano geopolítico, el año vendrá condicionado por la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, que enfrentarán tensiones arancelarias --el anterior acuerdo tiene una vigencia de un año-- pero que también se necesitan el uno al otro en cuanto al acceso a tecnología y minerales raros.

Centrando la mira en los mercados, Aguirre ha reconocido que las valoraciones pueden ser "exigentes", pero que no lo son tanto gracias al contexto de elevada liquidez y perspectivas de crecimiento tanto en la macroeconomía como en las cuentas de las empresas.

Este asunto se hace especialmente relevante en cuanto a la Inteligencia Artificial (IA), ámbito en el que la directiva ha reconocido que hay riesgos pero en el que ha descartado el escenario de burbuja.

A su juicio, las valoraciones del sector son exigentes pero no tan extremas como en burbujas del pasado, ya que las compañías de ahora cuentan con beneficios y generación de caja robusta con sus negocios principales: "En aquel entonces había empresas que no tenían ni modelo de negocio", ha contrapuesto al recordar la burbuja tecnológica del año 2000.

"Hoy en día empieza a haber un impacto tangible y transversal de la IA, está empezando a transformar sectores a través de un incremento de productividad", ha apostillado a favor del estado actual de la industria.

No obstante, ha matizado que sí hay señales de alerta y aspectos a vigilar, tales como la circularidad de las inversiones: "Hay mucho riesgo de financiación cruzada. Si uno de los actores tiene problemas, puede producirse un cierto efecto dominó, porque tienen la misma base inversora y la misma base tecnológica", ha enlazado.

Además, ha apuntado a Oracle y OpenAI como los dos "eslabones débiles" en esta coyuntura, así como el reto que supondrá alimentar en términos de energía a toda esta industria.

Por la suma de todos estos elementos, la estrategia de Renta 4 en renta variable pasa por no perseguir el mercado y aprovechar posibles correcciones, subrayando en este sentido la relevancia del 'stock picking' y la gestión activa.

De inicio, la entidad ha indicado que no tiene un sesgo regional destacado, ya que en Estados Unidos ven soporte en la evolución de los beneficios y en una adopción selectiva de la IA, mientras que en Europa vislumbran apoyo en las valoraciones y en una aceleración tanto del ciclo como de los resultados empresariales.

Asimismo, la entidad ha apuntado que mantiene una visión constructiva sobre la renta fija, apoyada en unos tipos de interés que seguirán siendo positivos tanto en términos nominales como reales.

Para la deuda pública, Renta 4 ha apostado por duraciones cortas, dado que las rentabilidades tenderán a moderarse aunque seguirán siendo atractivas para perfiles conservadores --en torno al 2% en Europa y al 3,5% en Estados Unidos--, mientras que en crédito corporativo han expresado su preferencia por las emisiones de calidad ('investment grade', en la jerga).

En materias primas, la entidad ha vaticinado un comportamiento estable del crudo, con el exceso de oferta ya descontado en precios y la geopolítica como principal foco de riesgo, mientras que el oro seguirá teniendo cabida en cartera en 2026 como activo defensivo y el cruce del euro-dólar oscilará en torno a los 1,2 'billetes verdes'.

LAS CARTERAS DE RENTA 4 SUBEN CASI UN 47% EN 2025

El codirector de análisis, César Sánchez-Grande, ha reivindicado que en 2025 las carteras de la entidad se han revalorizado casi un 47%: "Demuestran que una gestión activa y fundamentada en un análisis exhaustivo es la mejor herramienta para generar valor en escenarios complejos", ha explicado.

Para 2026, ha argumentado que "será clave una estrategia equilibrada, combinando valores defensivos y cíclicos para continuar generando alfa y adaptarnos a la dinámica del mercado".

En ese sentido, las cartera de 'Cinco Grandes' de Renta 4 ha mostrado su preferencia por ArcelorMittal, Cirsa, Enagás, IAG y el Banco Santander, mientras que la cartera 'Versátil' ha añadido estos valores junto a Almirall, Navigator, Neinor Homes, Rovi y Banco Sabadell.

De su lado, la cartera 'Dividendo' ha quedado compuesta por Enagás, IAG, Mapfre, Merlin, Navigator, Rovi, Sabadell y Sacyr, en tanto que la estrategia 'Iberia S&M', centrada en pequeñas y medianas cotizadas, ha mostrado su preferencia por Almirall, Amper, Dia, Ebro Foods, Línea Directa, Mélia, Neinor Homes y Tubacex.

En relación al sector bancario, Sánchez-Grande ha comentado que en los últimos años se está comportando de una manera muy positiva, pero que todavía queda valor en un entorno de tipo de interés estable, con bajos niveles de mora y elevados niveles de crédito.

En ese ámbito, han enmarcado la apuesta por el Santander, ya que observan en la entidad catalizadores a corto plazo, como la presentación de su Día del Inversor a principios de años y el margen de mejora en cuanto a la retribución del accionista.

Por último, el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, ha comentado que las grandes tendencias a vigilar para la evolución de la economía y de los mercados pivotan en torno al modelo de liquidez total y la tokenización tanto de activos financieros como reales, en tanto que ambos elementos han encontrado en la Administración Trump su principal impulso.