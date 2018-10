La representante alemana en el directorio del BCE no ve razones para ampliar las medidas de estímulo

Publicado 23/11/2015 17:48:48 CET

MUNICH (ALEMANIA), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sabine Lautenschläger, la representante de Alemania en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha expresado su oposición a que el instituto emisor adopte más medidas de estímulo monetario, especialmente en el caso de una ampliación de su programa de compras, al considerar que no estaría justificado por el escenario macroeconómico actual.

"Actualmente no veo razón para más medidas, especialmente en el caso de aumentar el programa de compras", declaró Lautenschläger en un discurso pronunciado en Munich, donde aseguró que la eurozona en su conjunto "no se encuentra en una situación en la que no haya alternativa a mayor relajación monetaria".

En este sentido, la banquera alemana subrayó que la política monetaria expansiva "tiene sus límites", ya que sirve para "comprar tiempo", pero no resuelve las causas estructurales de la lenta recuperación ni la débil inflación.

"Al igual que un medicamento, el efecto de las medidas de política monetaria disminuyo por su uso continuado, mientras los efectos no deseados aumentan", advirtió la directiva del BCE, quien defendió que un uso excesivo "puede hacer creer al paciente que se ha recuperado y no tiene que trabajar en las causas de su enfermedad, lo que hace que no pueda excluirse un daño a largo plazo".

En su discurso, Lautenschläger señaló que el programa de compra de activos del BCE ha alcanzado algunos logros, pero reconoció que no ha logrado cumplir con la expectativa de una rápida normalización de las perspectivas de inflación a medio plazo.

De este modo, la banquera apuntó que en diciembre el Consejo de Gobierno del BCE deberá revisar si son necesarias nuevas acciones y analizar cuidadosamente el balance entre costes y beneficios de las medidas excepcionales.

A este respecto, la alemana reiteró la necesidad de que los gobiernos nacionales acometan reformas que permitan un mayor crecimiento y la creación de empleo, admitiendo que los tipos de interés excepcionalmente bajos reducen los incentivos de las autoridades para adoptar dichas reformas "que son lo que necesita la eurozona".