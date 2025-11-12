Repsol emite bonos subordinados por valor de 750 millones de euros

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Repsol Europe Finance, filial de Repsol, ha acordado la emisión de bonos subordinados por un total 750 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, estos bonos están garantizados de manera incondicional e irrevocable, con carácter subordinado, por Repsol. Los valores se emiten al 100% de su valor nominal total y el tipo de interés inicial será del 4,197% anual.

En paralelo, la previsión es que el cierre y desembolso de la emisión, que se sujetará a derecho inglés, se realice el próximo 19 de noviembre de este año, siempre sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.

Asimismo, la compañía podrá amortizar la totalidad, no en parte, de los valores por su valor nominal en cualquier fecha comprendida entre el 19 de noviembre de 2031 y el 19 de febrero de 2032, ambas incluidas, y en cualquier 19 de febrero posterior.

Los valores serán colocados entre inversores institucionales y está previsto que sean admitidos a cotización en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo el próximo 19 de noviembre.