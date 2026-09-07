Las reservas de divisas de Japón cayeron la cifra récord de casi 70.000 millones en agosto

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MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de divisas de Japón han descendido en 80.000 millones de dólares (unos 69.000 millones de euros) en agosto, lo que supone una rebaja del 6,18%, la mayor caída porcentual desde que existen registros históricos en el año 2000, todo en un periodo en el que el Gobierno nipón ha puesto en marchas grandes operaciones para estabilizar el yen frente al dólar, tras tocar mínimos en casi 40 años en julio.

A pesar de que el Ministerio de Finanzas no ha informado sobre los motivos del descenso en las reservas de divisas, un funcionario del Gobierno citado por el medio japonés Kyodo News ha señalado que se debe principalmente a un descenso en el valor de mercado de los bonos del gobierno mantenidos en las reservas en un contexto de aumento de las tasas de interés.

Igualmente, la caída está relacionada también con las intervenciones ejecutadas por el Gobierno japonés en el mercado de divisas entre el 30 de julio y el 26 de agosto.

El propio Ministerio de Finanzas de Japón anunció hace varios días que en agostó destinó la cifra récord de 15,4 billones de yenes (82.930 millones de euros) a operaciones en el mercado de divisas para defender la cotización de la moneda japonesa tras llegar a aproximarse a mínimos desde 1986 frente al dólar.

Después de la fuerte apreciación del yen frente al dólar, la moneda japonesa ha conseguido fortalecerse en los últimos días y este lunes ha llegado a tocar los 154 yenes por cada dólar, lo que supone volver a niveles del febrero de este año.

La situación del yen puso en guardia tanto a Tokio como a Washington que se lanzaron al mercado de divisas para defender la cotización de la divisa japonesa. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, adelantó la semana pasada que el Ejecutivo nipón volvería a intervenir y que el Banco de Japón subirá los tipos esta semana para controlar al alta volatilidad del yen.