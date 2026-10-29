Sabadell gana 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y anuncia un nuevo dividendo de 325 millones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Banco Sabadell cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.376 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB -que formó parte del grupo durante cuatro meses- gracias "al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante", según ha informado en un comunicado el vallesano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin tener en cuenta la contribución de TSB --vendido a Banco Santander el 1 de mayo-- y los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente fue de 1.096 millones, un 5,3% menos interanual, impulsado por los 405 millones de euros cosechados entre julio y septiembre, un 13% más que en el segundo trimestre.

"Demostramos una vez más nuestra capacidad para hacer crecer de forma sostenible el negocio, mientras mejoramos los ingresos y contenemos los costes. En un entorno exigente, la fortaleza del proyecto del banco nos permite seguir creando valor para nuestros clientes y accionistas, al tiempo que progresamos en la transformación de la entidad", ha subrayado el consejero delegado de la firma, Marc Armengol.

Durante los nueve primeros meses del año, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones) fueron de 3.677 millones de euros hasta septiembre, un 0,1% más que un año atrás, de los que 1.260 millones se atribuyen al tercer trimestre, que crecieron un 2,4% frente al segundo. Así, el vallesano ha celebrado que el indicador haya comenzado a crecer interanualmente gracias al "fuerte dinamismo de la actividad comercial", un patrón que la firma presidida por Josep Oliu prevé registrar de manera "más pronunciada en los próximos trimestres".

NUEVO DIVIDENDO DE 7 CÉNTIMOS POR ACCIÓN

El avance ha contribuido a que la rentabilidad sobre el capital tangible recurrente (RoTE) --que ajusta en el periodo la venta de TSB-- se incremente desde el 13,6% de junio hasta el 14,2% en septiembre. "La pujanza del negocio, la contención de los gastos y la elevada calidad de los activos seguirán elevando dicha rentabilidad en los próximos trimestres, hasta alcanzar los objetivos previstos del 14,5% al cierre de 2026 y el 16% en 2027", ha avanzado el vallesano.

En este contexto, el banco ha anunciado un nuevo dividendo en efectivo de 7 céntimos por acción -que se pagará el próximo 29 de diciembre- a cuenta de los resultados de 2026, lo que supondrá el reparto de 325 millones de euros. El pago es adicional al programa de recompra de acciones por importe de 331 millones de euros que inició en julio, del que aún quedan 57 millones por ejecutar (un 17% del total).

Así, el vallesano ha detallado que su política de remuneración al accionista se sustenta en la capacidad del banco de generar capital de manera orgánica. En concreto, la ratio de solvencia CET1 'fully loaded' fue del 13,12% a cierre de septiembre, 62 puntos básicos por debajo a la anotada en el noveno mes del año 2025.

EL MARGEN BRUTO SE ELEVA UN 1%, POR ENCIMA DE LOS 3.777 MILLONES

Al mismo tiempo, el margen de intereses ha seguido avanzando en la mejora que inició en el segundo trimestre del ejercicio, con un crecimiento trimestral del 2%, hasta los 920 millones de euros entre julio y septiembre, respaldado principalmente por "los mayores volúmenes de crédito y la gestión disciplinada de los tipos de interés". Así, el indicador se posicionó en los 2.694 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 0,6% menos interanual. No obstante, el banco prevé cerrar el año con un alza de en torno al 1% en el conjunto del ejercicio.

En cuanto a las comisiones, estas se auparon hasta los 340 millones de euros de julio a septiembre, un 3,7% más respecto al segundo trimestre. El avance en estos tres meses ha favorecido que el indicador hasta septiembre ascendiera hasta los 983 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior, fruto de "la mayor contribución de las comisiones de gestión de activos en el marco de la ampliación del acuerdo con Amundi", tal y como ha enfatizado la entidad financiera. De cara al cierre del ejercicio, Sabadell ha adelantado que el rumbo permitirá cerrar el año con un alza de en torno al 4% en comisiones.

En consecuencia, el total de los ingresos (margen bruto), que incluye además los resultados de operaciones financieras (46 millones) y otros resultados de explotación (54 millones), se alzó hasta los 3.777 millones de euros a septiembre, un 1% más que un año atrás.

Por su parte, los costes totales se situaron en 1.797 millones de euros entre enero y septiembre, un 9,1% más que doce meses atrás, e incorporaron 88 millones de euros no recurrentes derivados del plan de prejubilaciones puesto en marcha en España, que ya se completó en el primer semestre y que está previsto que permita un ahorro de 20 millones este año y de 40 millones anuales a partir de 2027.

Así, los costes recurrentes permanecieron estables en el trimestre (-0,1%) y el vallesano pronostica que crecerán "en torno al 2% en el conjunto de 2026, mejor de lo esperado hasta ahora".

En cuanto a la calidad de los activos, la ratio de morosidad mejoró hasta septiembre en 35 puntos básicos respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en el 2,4% con una tasa de cobertura que se elevó al 70,1%.

Al respecto, la entidad ha enfatizado que la buena evolución de la ratio es producto de la "aceleración en la reducción de los activos problemáticos". En cifras, los préstamos dudosos bajaron en 477 millones de euros en los últimos doce meses, hasta los 3.886 millones de euros a cierre del noveno mes del año.

INVERSIÓN CREDITICIA Y RECURSOS DE CLIENTES

Por otro lado, el crédito vivo se incrementó un 4% interanual, hasta los 124.913 millones de euros. A nivel nacional, el crecimiento fue del 3% en lo que va de año, hasta los 106.434 millones de euros, con aumentos en todos los segmentos. Así, en pymes y grandes empresas, la inversión crediticia se alzó otro 3% interanual, hasta los 45.599 millones de euros.

En cuanto a hipotecas,la inversión crediticia aumentó hasta los 40.716 millones de euros (+3,5% interanual), con un crecimiento de la nueva producción del 5% frente al trimestre anterior. De su lado, el crédito al consumo se ubicó en 5.880 millones de euros (+12,7% interanual), con una nueva producción que se incrementa trimestralmente un 13%.

Sobre los recursos de clientes, el vallesano ha reflejado que éstos experimentaron un incremento interanual del 5,6% en el Grupo, hasta los 189.449 millones de euros a cierre de septiembre. Así, el crecimiento se produjo tanto en los recursos en balance, que a cierre del tercer trimestre se ubicaron en los 133.569 millones (+4,6% interanual), como en los fuera de balance, los 55.880 millones restantes (+8,1%).

En estos últimos, destaca la positiva dinámica de los fondos de inversión, apoyada en "las suscripciones netas positivas", y el buen comportamiento de la actividad de gestión de patrimonios.