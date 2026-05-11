Sabadell supera el 70% de ejecución de su programa de recompra de 435 millones en su décimo tercera semana

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MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha ejecutado el 70,08% de su programa de recompra de acciones de 435 millones de euros, iniciado el pasado mes de febrero, en la décimo tercera semana del mismo, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta la fecha, el banco se ha hecho con 96,35 millones de acciones a un precio medio de 3,177 euros. Por tanto, para comprar dichos títulos ha desembolsado un total de 304,83 millones de euros.

En particular, durante el último periodo referenciado --comprendido entre el pasado lunes 4 de mayo y el viernes 10, ambos inclusive-- el banco ha recomprado 11,26 millones de acciones por un total de 37,48 millones de euros, con un precio medio de 3,33 euros por título.

Además, en su décimo segunda semana la entidad también readquirió 1,22 millones de título a un precio promedio de 3,235 euros, lo que eleva el total de instrumentos obtenidos hasta la fecha a los 96,35 millones previamente mencionados, según los datos recopilados por Europa Press.

Con este programa, el banco reparte el exceso de capital generado por encima del 13%. El número máximo de acciones a adquirir dependerá del precio medio al que se realicen las adquisiciones, pero no excederá de 502.367.773 acciones o de aquel número inferior de títulos que, sumados al resto de acciones propias de Banco Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social.

Asimismo, Banco Sabadell no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

El programa de recompra finalizará como máximo el 31 de diciembre de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones que constituyen su objeto.

Las adquisiciones bajo este programa de recompra podrán efectuarse tanto en el Mercado Continuo como en CBOE DXE.