Samaipata lanza un fondo de 110 millones para invertir en 'startups' europeas que aprovechen la IA

Equipo de Samaipata. - SAMAIPATA

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Samaipata ha lanzado un fondo de 110 millones de euros con el objetivo de invertir en 'startups' europeas que aprovechen las oportunidades de la inteligencia artificial (IA), según ha informado en un comunicado.

El fondo, que ya ha alcanzado los 70 millones de euros, cuenta con el respaldo de inversores institucionales como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y el fondo alemán KfW, junto a varios 'family offices' españoles.

Este vehículo invertirá en un rango de 25 a 30 compañías europeas con el foco principal puesto en aplicaciones de inteligencia artificial capaces de transformar sectores complejos, principalmente en entornos B2B. La firma liderará rondas en etapas tempranas y podrá invertir hasta 10 millones de euros por empresa incluyendo rondas de seguimiento.

"Las capacidades de la inteligencia artificial han superado umbrales económicamente valiosos en muchas dimensiones y el cuello de botella se concentra en lidiar con la complejidad de la implementación en casos de uso tangibles", ha afirmado el socio fundador de Samaipata José del Barrio.