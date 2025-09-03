Santalucía nombra a Eustaquio Arrimadas nuevo director de Vida Ahorro del Negocio Presencial

Archivo - Eustaquio Arrimadas, nuevo director de Vida Ahorro del Negocio Presencial de Santalucía. - SANTALUCÍA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santalucía ha nombrado a Eustaquio Arrimadas nuevo director de Vida Ahorro del Negocio Presencial, un área de negocio incluida en el plan estratégico de la aseguradora para el periodo 2025 a 2028.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y Cunef, y con cerca de 25 años de experiencia en el sector financiero y en la gestión de activos, Arrimadas se incorporó al Grupo Santalucía en 2017. Desde entonces, ha desempeñado el cargo de director comercial y responsable de desarrollo de negocio de la gestora de activos, Santalucía Asset Management.

Antes de su incorporación a la entidad, su carrera profesional se desarrolló en entidades como JP Morgan, Banco Santander y Aviva, en las áreas de banca privada, venta a cliente institucional y comercialización de fondos de inversión a redes minoristas e institucionales.

El nombramiento tiene como objetivo consolidar una unidad centralizada que lidere la estrategia de ahorro en el negocio presencial y de todas sus redes comerciales formando parte del equipo de Dominique Uzel y Fernando Calvín en la dirección general de negocio.

En su nueva etapa como director de Vida Ahorro del Negocio Presencial, el objetivo de Arrimadas será garantizar una visión multicanal, la segmentación de red y cliente, y la diversificación del porfolio de productos, liderando la comercialización de las soluciones de vida y ahorro a través de los canales presenciales de la compañía.

Asimismo, Arrimadas participará e impulsará el desarrollo de nuevos productos para asegurar los intereses comerciales y de expansión del negocio.